Türk basın tarihinde yeniliklerin öncüsü olan ve üç asra tanıklık eden Yeni Asır Gazetesi, 126'ncı yaşını çalışanları ile birlikte kutladı. Asırlık tarihi ile gazeteciliğin dününe, bugününe ve yarınına ışık tutmaya devam eden Yeni Asır'ın kuruluş yıldönümü nedeni ile gerçekleştirilen pasta kesim törenine, gazetemizin profesyonel yazar kadrosu, editörler, muhabirler ve yöneticiler başta olmak üzere tüm çalışanlar katıldı. Yeni Asır'ın 126'ncı kuruluş yıldönümü nedeni ile düzenlenen pasta kesim töreninde tüm çalışanlar, "Biz kocaman bir aileyiz" mesajı verdi.





Pasta kesim törenine, gazetemizin profesyonel yazar kadrosu, editörler, muhabirler ve yöneticiler başta olmak üzere tüm çalışanlar katıldı.