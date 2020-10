Cemil Baba’nın en tatlı çıtırı

Çıtır çıtır sesi, rayihası ve damakta bıraktığı o muhteşem lezzetteki baklavanın sırrı, malzemeden şerbete ustalıkta saklı

Konu gıda olunca yıllara yayılan tecrübe, iş disiplini ve sürdürülen kalite, çok daha önemli konu başlıkları haline geliyor. Yarım asrı geçmiş yıllarca bu disiplini sürdürmek çok kolay da değildir. Cemil Baba Baklavalarının kuruluş tarihi 1959. Şimdi bu işi, babasından aldığı disiplinle tutku ve sevgi ile yapan Cemil Baba'nın çocukları Tuncay ve Aylin Çardak yürütüyor... Aynı lezzeti yakalamanın markalaşma için önemli olduğunu belirten Tuncay Çardak, "Bu işin en büyük püf noktası, eski personele sahip çıkıp yıllarca onlarla beraber çalışmaya devam etmek. Satın aldığınız malzemeler de çok önemli. Örneğin unumuz Türkiye'deki en iyi baklavayı yapan Antep çıkışlı bir firmadan. Onun dışında yağımızı Urfa'dan alıyoruz. Fıstık yine Antep'ten alınıyor" dedi.



ŞERBET ÖNEMLİ

Belki de işin son noktası; baklava şerbeti. Cemil usta, "Hangi aşamada hangi ısı derecesinde o şerbeti dökeceğini bilemezsen, emeğine yazık edersin" der. Yıllar yılı her sabah saat 04.00'da imalatın başında olmak. Her bir tepsiyi tek tek kontrol etmek ve şerbetini vermek. Disiplin ve iş aşkının başladığı nokta burası zaten.



DİYABETİK BAKLAVA

Müşterileri övgüyle anlatınca çevrelerine bu lezzeti şeker hastaları da içerlemişler elbet bu duruma. Lakin Cemil Usta bu konuda da sıvamış kollarını ustalarıyla birlikte. Ege Üniversitesi'nin de desteği ile ilk defa diyabetik baklava üretilmiş. Üniversite laboratuvarının testleri de olumlu raporla sonuçlanınca o gün bugündür şeker hastalarına özel diyabetik baklava her zaman vitrinlerde yerini alır olmuş.



LEZZET NOKTALARI

Yıllar içinde sığmaz olmuş İnönü Caddesi'ndeki dükkana Cemil Usta. Karabağlar üretim merkezinden ve İnönü şubesinden sonra Buca ve Bornova'ya açıldı diğer dükkanları. Cemil Baba Baklavaları yönetimine, evlatları Aylin ve Tuncay Çardak kardeşler de dahil olunca marka ister istemez daha büyük ve güçlü yatırımlarla büyümeye devam etti. Cemil Baba'dan Muhteşem Lezzetler başlığıyla CML Consept markasıyla yeni lezzet noktaları açılmaya başlandı. Gazeteci Hasan Tahsin ve Bornova Sakarya Caddelerinde açılan CML concept özellikle künefe çeşitleri başta olmak üzere, kahvaltı, döner, köfte gibi yemek çeşitleri ve tatlı mutfağının seçkin lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor.