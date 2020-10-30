Ceset çok katilleri yok

İzmir'de tüyler ürperten ilk çift cinayeti 2010 yılında Bayraklı'da meydana geldi. Hüsnü ve Atiye Civan çiftinden haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Alınan ihbar sonrası apar topar eve gelen polis, Hüsnü Civan'ı (65) banyoda üzerinde montla 17 yerinden bıçaklanmış, eşi Atiye Civan'ı (60) ise mutfakta ev kıyafetleri ile kalbinden tek bıçak darbesi ile öldürülmüş olarak buldu. Evin kapısında zorlama olmadığı fakat eşyaların karıştırılmış olduğu görüldü. İsviçre'de uzun yıllar tekstil işi yaptıktan sonra emekli olup İzmir'e yerleşen Hüsnü Civan'ın oturduğu apartmanın kendisine ait olduğu öğrenildi. Yaşlı çifti öldüren katil ya da katillerin, binanın güvenlik kameralarını da aldığı ortaya çıktı. Katilin parmak izlerini çamaşır suyu ile temizlediği belirlendi. Uzman ekipler evde yabancı bir ayak izi buldu ancak bugüne kadar hiçbir sonuç çıkmadı.





CANSIZ BEDENLERİNİ ÇOCUKLARI BULDU

KAN donduran ikinci çift cinayeti ise aynı yıl Konak'ta işlendi. Bir haftadır babası ve annesinden haber alamayan Alev Dinç ve kardeşi, kapıyı çaldıkları halde açılmaması üzerine kırarak girdikleri evde, Kazım ve İsmet Taşmaz çiftinin cesetleriyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 3 gün önce öldüklerini tespit ettikleri çiftin, baston ve sandalye ile darp edildiğini belirledi. Çiftin hırsızlık amacıyla eve giren kişiler tarafından cinayete kurban gittiği üzerinde durulurken, İsmet Taşmaz'ın kolundaki bileziklerin çalındığını belirlendi. Bu cinayetin katili de sır olarak kaldı.





MARKETTE ÖLDÜRÜLDÜLER

ÜÇÜNCÜ çift cinayeti ise İzmir Selçuk'da yaşandı. Çamlık Köyü'nde market işleten Hasan Hüseyin (55) ve Şenay Özkan (54) çifti 2018 yılında işlettikleri markette ölü bulundu. İlk etapta silahla vuruldukları sanılan çiftin, otopsi raporunda çivi gibi bir aletle kafalarına vurularak öldürüldükleri kesinlik kazandı. Çiftin ölümü ile ilgili yapılan çalışmalara rağmen önemli delillere ulaşılamadı. Zanlıların ve bağlantılı kişilerin tespiti için çalışmaların ve delil toplama işlemlerinin devam ettiği belirtilirken şimdiye kadar 100'den fazla kişinin ifadesine başvuruldu ancak sonuç alınamadı. Hasan Özkan ve eşi Şenay Özkan kafalarına aldıkları darbe ile yaşamını yitirdi.





ALMAN ÇİFT CİNAYET KURBANI

BEŞİNCİ çift cinayeti ise Denizli Karahayıt'ta 1993 yılında yaşandı. Alman vatandaşları Rolf Walter ile Eleni Dullens çifti, ilk etapta tatil olarak geldikleri ve daha sonra yerleşmek için döndükleri Denizli Karahayıt'ta korkunç bir cinayete kurban gitti. Çiftin öldürülmesi ile ilgili yapılan tüm araştırma, inceleme ve teknik çalışma sonuç vermedi. Onlarca gözaltı yapılmasına rağmen tek bir ipucu ve sanık tespit edilemedi. Dullens çiftinin öldürülmesi ile işlenen toplam 10 cinayet hala aydınlanmayı bekleyen birer sır olarak tozlu raflarda bekliyor.



KOLİ BANDIYLA BAĞLAMIŞLAR

İZMİR'İN Konak İlçesi'nde, 2008 yılında ise emekli makine mühendisi Mehmet Taylan Turan (58) ile bakıcısı Sevgi Pehlivan'ın (48), elleri ve ağızları koli bandıyla bağlandıktan sonra tornavidayla öldürülmelerinin üzerinden 12 yıl geçti, ancak çifte cinayetin esrar perdesi henüz aralanamadı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturmada, herhangi bir ipucuna rastlanmazken, olay faili meçhul olarak kayıtlara geçti.

Fatih ŞENDİL