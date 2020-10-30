CHP'li Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in skandalına tepkiler çığ gibi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in; Instagram'daki şahsi hesabından Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (sav) hakaret eden karikatürleri yayınlayan Fransız dergisi Charlie Hebdo'ya destek vermesi kamuoyunda tepkilere neden oldu.

DAĞ: "YAPTIĞINIZ SEVİYESİZCE VE DÜŞMANCA"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ: "Peygamber Efendimize hakaret eden paçavrayı şeref madalyası gibi paylaşmanız milletimizin değerlerine nasıl yabancı olduğunuzu göstermektedir.1000 yıldır müslüman olan bir şehrin başkanının eşi olmak sorumlu davranmayı gerektirir. Yaptığınız seviyesizce ve düşmancadır. Çok yazık!"

KAYA: "İÇİNDE YAŞADIĞINIZ TOPRAKLARA BU KADAR MI YABANCISINIZ?"

AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya: "Yani gerçekten artık diyecek bir şey bulamıyorum. 'Yok artık bu kadar da olmaz' dediğimiz ne varsa hakikaten fazlasıyla oluyor. Bu nasıl bir çirkinlik! İçinde yaşadığınız topraklara bu kadar mı yabancısınız! Milletimizin kutsallarına, değerlerine bu kadar mı düşmansınız! Yazık."

SÜREKLİ: "İŞİ ÇIĞIRINDAN DA ÇIKARDILAR!"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli: "İşi çığırından da çıkardılar! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in eşinin Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (sav) hakaret eden karikatürleri yayınlayan Fransız dergisi Charlie Hebdo'ya destek vermesinin başka izahı yok! Bu anlayışı şiddetle kınıyoruz."

HIZAL: "BAYAN SOYER'İN BU HAREKETİNİ ESEFLE KINIYORUM"

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Özgür Hızal: "Sorumluluk hissetmek ve davranışa yansıtmak gerçekten büyük bir erdem. Dini değerlerimize alçakça saldıran, Peygamber Efendimiz'e hakaretler yağdıran bir paçavraya sahip çıkmak tam anlamıyla sorumsuzluktur! Bayan Soyer'in bu hareketini esefle kınıyorum."

İNAN: "MAYANIZI BİLİYORUZ"

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: "Fransızlara ve bu paçavraya gösterdiğiniz hassasiyetin onda birini bu ülkeye ve Peygamber Efendimize (sav) onun ümmetine gösteremezsiniz. Mayanızı biliyoruz. Aklı ve kalbi bu topraklarda olan kimsenin yapamayacağı bu paylaşımı esefle ve şiddetle kınıyoruz."

ŞEN: "NEPTÜN SOYER; EN KUTSALIMIZI ÇİĞNEMİŞTİR"

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen: "Özgürlük anlayışı; inancımıza ve kutsal değerlerimize saldırmak olan CHP'li Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer; en kutsalımızı çiğnemiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (sav) hakarete alkış tutmuştur! Kınıyoruz.."

AKBULUT: "CAMİLERİ AHIR YAPAN ZİHNİYETİN TORUNLARI…"

AK Parti Bayraklı Gençlik Kolları Başkanı Soner Akbulut: "Camileri ahır yapan zihniyetin torunları olduğunuzdan dolayı Peygamber efendimiz rahatsız olmasın diye rayları keçe ile döşeten Abdülhamid Han'ın torunlarının bu karikatürlerden rahatsızlığını anlamanızı beklemiyoruz.."

GÖKÇEK: "KADIN TASVİP ETMESE BU MESAJI ATMAZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Melih Gökçek: "İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürleri yayınlayan Charlie Hebdo'ya destek verdiği ortaya çıktı. Kadın tasvip etmese bu mesajı atmaz. Soyer karına sahip ol. Biz Peygamberimize dil uzatılmasını hazmetmeyiz. Bilesin."

NASIRANLI: "CHP ZİHNIYETİNIN BU MİLLET VE DEĞERLERİMİZLE İLGİSİ YOK"

ASKON Diyarbakır Başkanı avukat Cevdet Nasıranlı: "İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in; Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürleri yayınlayan Fransız dergisi Charlie Hebdo'ya destek verdiği ortaya çıktı. CHP zihniyetinin bu millet ile değerlerimiz ile bir ilgisi yoktur."

HZ. MUHAMMED'E HAKARET EDEN SAYISIYLA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in; fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'daki şahsi hesabından Charlie Hebdo'ya destek için derginin Hz. Muhammed'e (sav) hakaret eden sayısıyla çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Neptün Soyer'in, yaklaşık üç sene önce paylaştığı fotoğrafı bugün sildiği öğrenildi.

SOYER: "DİNDEN ÖNCE İNSANLIK"

Tunç Soyer'in kızı Defne Soyer'in de; fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'daki şahsi hesabından "Dinden önce insanlık" ifadeleri yazdığı ve konuya ilişkin fotoğraf paylaştığı öğrenildi.