Cihan Et yeni şubesiyle Mavişehir’de

Steak House kültürünün İzmir'deki en önemli temsilcilerinden Cihan Et ikinci şubesini Mavişehir'de açtı. Bornova Forum'da açıldığı günden itibaren yoğun ilgi ile karşılaşan Cihan Et, kuşaklar boyu et işine verilen emeğin, sevginin, kültürün adıdır. 1000 metrekare alan üzerine kurulu 450 kişi kapasiteli Mavişehir şubesinde et çeşitleri Cihan Et kalite ve standardında sunulmaktadır. Mavişehir şubesinde füme et çeşitleri daha fazla.



DEDEDEN TORUNA

Cihan Et, dededen et işi ile uğraşan Yaylacık ailesinin ikinci, üçüncü kuşağının bütün bilgi birikim tecrübelerini aktararak Osmanlı Grup ortaklığında kuruldu. Et- steak house 350, döner restoranı 250 kişi kapasiteli. 2-3 çalışan ile başlanan sektörde bugün 120 kişinin ekmek yediği dev bir tesis olarak hizmet veriliyor. Müşterilerine misafir gözü ile bakan ve kendi evlerindeki kadar rahat ve güvende hissetmeleri için çalışan Cihan Et, mekânlarını dostlarınızla keyifli huzurlu bir et keyfi yapabileceğiniz modern tasarımlar yapmışlar. Kalite ve lezzet konusunda iddialı olan Cihan Et, lezzetin keyfini doruğa taşımaktadır. Et ile birlikte kullanılan malzemelerin her biri özenle seçilmiş olan etler kendi çiftliklerinde üretilmekte tazeliğini korumaktadır. Güzel lezzetli kaliteli etin üç kuralı var. Hayvanın türü, ne ile beslendiği ve nasıl kesildiği önemli.

ZENGİN ÇEŞİT

Restoranda çok zengin bir et çeşidine sahip. Mangallık ve tava lezzetleri meşhur kısa sürede lezzet tutkunların adresi olmuş. Cihan Et'in kendi ürettiği sucuk salam ve sosisleri çeşitleri mevcut. Gerçek dana etinden yapılan sucuk, sosis ve salamları hem güvenli hem de lezzetli. Hazır baharat kullanmadan kendilerine ait özel baharatıyla hazırlanan köfte çeşitleri muhteşem. Et çeşitleri, et grubunda manda sütü ile yapılan marinasyon özel soslar harika. 8 saat kendi suyunda pişirdiği kemik iliği ile pişirilen kuzu çürütülmüş tandır harika. Özel Boşnak eti (isli et) kendi ürettikleri füme et guruplarından denemelisiniz.