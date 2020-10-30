Degerli zamanlar projesi 2021’e damga vuracak

Kınık Belediye Başkanlığı, Halk Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen "Değerli Zamanlar projesinin" 2021 yılında daha büyük ve kapsamlı yaparak tüm Türkiye'de ses getirecek bir uygulama haline getireceklerini belirten Başkan Dr. Sadık Doğruer, "2020 yılındaki projeye 300'e yakın öğrenci katıldı. Önümüzdeki yıl bakanlığımızın da desteği ile 3 bine yakın öğrenci ve genci bu programa adapte edeceğiz" diye konuştu.



ÜCRETSİZ EĞİTİM PROGRAMI

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm Türkiye'de bu yıl ikincisini düzenlediği Değerli Zamanlar Projesi'nin Kınık'ta büyük ses getirdiğini ve herkesin bire bir ilgilenmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Sadık Doğruer Yeni Asır'a şunları anlattı: "Ücretsiz olarak sanat ve spor dalında birer eğitim programına katılan gençlerin sayısını artıracağız. Çocuklarımız, gençlerimiz, bizlerin umudu yarınlarımızın geleceğidir. Çocuklarımızı ne kadar iyi eğitebilirsek geleceğimiz o oranda güzelleşecek ve daha mutlu bir Türkiye olacaktır. Çocuklarımızın sanat ve spor alanında eğitimine katkı sağlayacak bu güzel proje için Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Dr. Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere emeği geçen koordinatörlerimiz ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum. 2021 yılında Kınık, bu programa Türkiye'nin en iyi katılan ilçesi olarak tarihe geçecektir. Biz belediye olarak sadece öğrenciler ve gençler değil 7'den 70'e herkese ulaşacağız."

126 YIL DEMEK BİLE MARİFET İSTER

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, 126. yılını kutlayan Yeni Asır ailesine de kutlama mesajı verdi. 126 yıl önce Selanik'te kurulan Yeni Asır'ın manşetlerine taşıdığı olaylarla tarihe not düşmeye devam ettiğini dile getiren Doğruer, "Yeni Asır, haberciliğin yanı sıra özel organizasyonlarla da örnek bir medya görevini yürütüyor. Özellikle teknoloji alanındaki yenilikçi uygulamalarıyla ünü dünyaya yayılan Yeni Asır, doğru ve özel haberciliğiyle gündeme damga vurmaya devam ediyor. Başarılı yayıncılığı nedeniyle tüm Yeni Asır ekibini yürekten kutluyor, nice yıllar diliyorum" dedi.