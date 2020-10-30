Ege Üniversitesi hedeflerine koşuyor

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın göreve gelmesiyle Ege Üniversitesi'nde başlayan değişim ve dönüşüm, her alanda yakalanan önemli başarılarla meyvelerini vermeye devam ediyor. Ege Üniversitesi'nde, Rektör Budak öncülüğünde oluşturulan araştırma ve geliştirme iklimi, huzurlu kampüs, kalite ve akreditasyona dayalı eğitim sistemi, dünya çapında çeşitli sıralama kuruluşlarının yayınladığı raporlara da olumlu yansıyor. Ege Üniversitesi'nin, Yükseköğretim Kurulu tarafından başlatılan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında, "Araştırma Üniversiteleri" içerisinde yer alması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, bu hedefe ulaşacaklarına inancının tam olduğunu söyledi. Budak, "Üniversitemiz, son üç yıl içinde bölgemiz başta olmak üzere Türkiye'nin sosyoekonomik kalkınması ile evrensel bilime ve insanlığa katkı yapan önemli çalışmalara öncülük etti. Göreve geldiğimiz süre boyunca bir yandan akademik ve idari yapımızı hem nitelik hem de nicelik yönünden güçlendirirken diğer yandan da laboratuvar alt yapısını, kütüphane ve bilgi sistemlerini, destekleyici araştırma ortamlarını çağın gereklerine göre yeniden düzenledik. Araştırma üniversitesi olma hedefimiz doğrultusunda gerekli kriterleri teker teker yerine getiriyoruz" dedi.



GEREKLİ PARAMETRELER TAMAM

Ege Üniversitesi'nin 2023 vizyonu kapsamında geniş bir çalışma alanı yelpazesine sahip olduğunu belirten Budak, "Kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, uluslararasılaşma, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi, uzaktan eğitim ve dijitalleşme gibi çeşitli kollarda çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız, üniversitemizde son üç yılda ulusal ve uluslararası arenada yükselen başarı grafiğinin sürdürülebilir hale gelmesi ve daha da ilerletilmesi. Üniversitemizi hem ulusal hem uluslararası düzeyde nitelikli bilgi üreten bir yükseköğretim kurumu haline getirmek için çalışıyoruz. Üst yönetim olarak stratejik yönetim, süreklilik ve kalite kavramlarını içselleştirerek, kurumsal realitelere ve hedeflere uygun bütüncül bir anlayışın yerleşmesi için gayret gösteriyoruz" dedi.



YOĞUN ÇABA HARCIYORUZ

Ulaşılabilir, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim felsefesi ile hareket ederek önemli başarılara imza attıklarına vurgu yapan Budak, "Enerjimizi ve vaktimizi bilimsel araştırmaya harcayarak nitelikli araştırmaların önündeki her türlü engeli kaldırdık. Akademisyenlerimizin ayağına gittik. Pek çok alanda 65 yıllık geçmişi ile öncü olan üniversitemiz şimdi de adını araştırma üniversiteleri arasına yazdırmak için emin adımlarla yürüyor" diye konuştu.

KÜRESEL ÖLÇEKTE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Çalışmalarının olumlu sonuçlar doğurmasından memnun olduklarını söyleyen Budak, "Yaptığımız yatırımlar ve yarattığımız bilim iklimi sayesinde üniversitemiz, TÜBİTAK destekli projelerde Türkiye birincisi oldu. Bizler, elde ettiğimiz bu başarıların haklı gururunu yaşıyoruz. Yakaladığımız bu başarıyı sürdürmek için öğretim elemanlarımızla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyoruz. Yükseköğretim Kalite Kurulu 2020 yılı Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) dahil edilen 11 yükseköğretim kurumundan birisi olduk. Bu alanda da hedefimiz tam akreditasyon" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIK ALANINDA BÜYÜK ATILIM YAPTIK'

Üniversitenin sağlık alanındaki atılımlarından da söz eden Budak, şöyle devam etti: "Hastanemizin 'A Plus' olmasını sağladık. Dünyaca saygı duyulan kuruluşların raporlarında yükselişimiz devam ediyor. Amacımız, üniversitemizin görünürlüğünü daha da artırmak. Dijitalleşmeye ve uzaktan eğitime yaptığımız yatırımların yararını ise pandemi sürecinde fazlasıyla gördük. Rektör olarak, belirli aralıklarla tüm birimlerimizi ziyaret edip durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bu çalışmalarımız, gelecek yıllarda üniversitemizi uluslararası küresel bir yükseköğretim kurumu olarak daha da üst sıralara çıkaracaktır."