En baba destek

Oğlu Mehmet Dürge'nin 7 yıl önce PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Yasür Dürge de eyleme katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda eylemi başlatan Diyarbakırlı baba Dürge, "Bu savaşı babalar, anneler ve Türkiye kazanacak. Yavrularımızı teker teker alıp PKK/ HDP'yi toprağa gömeceğiz" diye konuştu.



İSİMLERİNİ VERECEK

Kızını PKK terör örgütünün pençesine kaptıran İzmirli baba Mehmet Laçin, Valilik'ten özel izinle başlattığı evlat nöbetine İzmirlilerin tepkisiz kalmasına ve destek vermemesine üzüldüğünü belirtmişti. Ancak baba Laçin'e baba gibi destek, oğlunu terör örgütüne kaptıran Yasir Dürge'den geldi. Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan annelerin çok kutsal bir görevde olduğunu ve ilk ateşi yakan Hacire Akar'a herkesin çok şey borçlu olduğunu belirten Yasür Dürge, "Oğlum Mehmet geri dönerse bu işi iki kişiye borçluyum. Birincisi ilk ateşi yakan ve evladını PKK'nın elinden alan Hacire Akar, ikincisi ise ilk günden beri tam destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Oğlumu kurtarmayı başarır ve evlendirirsem kız torunumun adını Hacire, erkek olursa da Recep koyacağıma yemin ettim" dedi.



"ÖLÜMÜ BİLE GÖZE ALDIM"

OĞLUYLA yıllardır konuşmadığını ve istihbarat birimlerinden en son gelen fotoğraflardan en azından sağ olduğunu öğrendiğini belirten baba Yasür Dürge, "Şunu herkes iyi bilsin, asla pes etmem, etmeyeceğim. Mücadeleme sonuna kadar devam edeceğim. Benim davam oğlumu kurtardıktan sonra da devam edecek. Oğlum artık bir süre daha gelmezse, yasal olmayan yollardan sınırdan çıkıp oğlum Mehmet'i almak için Kandil'e HDP'nin yuvasına gideceğim. Ölümü bile göze aldım. Bunu böyle bilsin herkes" dedi.

Fatih ŞENDİL