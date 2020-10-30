Görme engellilere özel sözleşme

Katkı sağladığı sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan İzmir Doğalgaz, görme engellilere yönelik yeni bir uygulama başlattı. Yenilikçi ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken kuruluş, bundan sonra görme engelli veya az gören vatandaşlar için kabartmalı harflerden oluşan, özel Braille alfabesiyle yazılmış, sözleşme hazırlayacak

Çeşitli sosyal sorumluk projeleriyle İzmir'in kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunan İzmir Doğalgaz, yeni başlattığı uygulama ile görme engelli vatandaşların önündeki engelleri kaldırıyor. Yenilikçi ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla her zaman İzmirlilerin yanında olan İzmir Doğalgaz, görme engelli veya az gören vatandaşlar için kabartmalı harflerden oluşan, özel Braille alfabesiyle yazılmış, sözleşme uygulamasını başlattı.



YENİ BİR UYGULAMA

Yeni uygulama ile doğalgaz kullanımının ilk aşaması olan bağlantı anlaşması ve gaz kullanımı öncesinde imzalanan abonelik sözleşmesi sırasında görme engelli vatandaşların artık yanlarında bir vekil bulundurma zorunluluğu ortadan kakıyor. Görme engelli vatandaşlar İzmir Doğalgaz'ın 14 abone merkezinden herhangi birine giderek bu hizmetten faydalanabilecekler. Abone merkezlerinin adres ve iletişim bilgilerine www.izmirgaz.com. tr adresinden ulaşılabiliyor. Hayatın her alanındaki engelli vatandaşlar için proje üretme gayreti içerisinde olunduğu belirten İzmir Doğalgaz yetkilileri, "ARGE çalışmalarımız kapsamında görme engelli vatandaşlarımızın yanı sıra ileri yaştaki abonelerimizin de faydalanabileceği Doğalgaz Acil Müdahale 187 merkezine ulaşımla ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İletişim teknolojilerinin imkanları kullanılarak engelli vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırma gayreti içerisindeyiz. Bundan böyle görme engelli ya da az gören vatandaşlarımız abonelik ya da sözleşme işlemlerini hiçbir yardım almadan Braille alfabesiyle basılmış evrakları okuyarak çok daha kolay yapabilecekler. Öte yandan bu uygulamaya ek olarak görme engelli vatandaşlarımıza Braille alfabesiyle basılmış özel fatura uygulamasını da devreye almak için çalışmaları başlattık" diye konuştu.