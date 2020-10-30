Her zaman haber peşindeyiz

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'yi de etkileyen Korona virüs (Kovid-19) salgını sırasında geniş önlemler alındı. Bu dönemde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geniş önlemler alındı. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde bile vatandaşların haber alması için yoğun çaba gösterilirken, halkın bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması adına pek çok habere imza atıldı. İşte o haberlerden bazıları;





HALKI BİLGİLENDİRMEK İÇİN

Korona virüs salgınının Türkiye'ye gelmesiyle birlikte Yeni Asır Gazetesi olarak halkın virüs konusunda bilgilenmesi için yüzlerce haber yapıldı. Yeni Asır, virüsten korunma yöntemlerinden, virüsü fırsat bilerek haksız kazanç elde etmeye çalışanların karşısında olurken, vatandaşların da bilinçlenmesi için çaba gösterdi. Salgının ilk dönemlerinde 'evde kal' çağrılarına pek uymayan bazı vatandaşlar, olayın ciddiyetini Yeni Asır'ın ısrarcı haberleri sayesinde anladı. İlk dönemlerde insan yoğunluğunun göze çarptığı Karşıyaka Çarşı ve sahil şeridi sonraki günlerde alınan önlemlerle birlikte boşaldı.







Pandemi döneminde uyulması gereken kuralları hiçe sayan bazı vatandaşlar kalabalık düğünlerden vazgeçmedi.









