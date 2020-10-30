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Haberler İzmir İçişleri Bakanı Soylu'dan İzmir depremi açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan İzmir depremi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Seferihisar açıklarındaki depreme ilişkin "Şu ana kadar ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir." bilgisini verdi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan İzmir depremi açıklaması

30.10.2020, 15:47

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun."

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