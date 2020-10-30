Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun."
İçişleri Bakanı Soylu'dan İzmir depremi açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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