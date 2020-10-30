İzmir Ege’nin sağlık üssü olacak

Özel Sağlık Hastanesi'nde online olarak gerçekleştirilen ve alanında uzman ulusal ve uluslararası hekimlerin katkı sağladığı konferansla üroloji ve üroteknoloji konuları ele alındı, güncel tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.



HEDEF İLK 20 MERKEZ

Özel Sağlık Hastanesi'nin gerçekleştirdiği ilk akademik toplantı olan konferansta prostat görüntülemesinde modern yöntemler, akıllı biyopsi teknolojileri, prostat kanseri tedavisinde ameliyatsız odaklanmış tedavi yöntemi olan HİFU, iyi huylu prostat tedavisi için lazer tedavileri ve su buharı ile buharlaştırma yöntemi olan REZUM, prostat ve mesane kanserinde genetik yönler, ürolojik kanserlerde floresans kullanımı ve son olarak da robotik cerrahinin geleceği tartışıldı. Robotik cerrahi alanındaki çalışmalarıyla ülke ve dünya çapında tanınan Prof. Dr. Burak Turna, Gözde Grubu bünyesinde kapılarını yeniden açan Özel Sağlık Hastanesi'nin gerçekleştirdiği bu toplantıda önemli isimleri ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirtti. Katılımcılara teşekkür eden Turna, "Biz Özel Sağlık Hastanesi'nde çok deneyimli cerrahları ve ekibi bir araya getirdik. Bu nedenle hastanemizde robotik cerrahi konusunda deneyimi 1000 vakanın üstünde olan bir ekip kurduk. Bu deneyim Türkiye'deki en önemli serilerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Literatüre göre deneyim her zaman başarılı sonuç alma konusunda belirleyici bir etkendir. Prostat tedavisinde dünyada ilk 20 merkez arasına girmek istiyoruz" dedi.



HATA PAYI EN AZA İNİYOR

Robotik cerrahi alanında Amerika, İngiltere, Kore, Japonya ve Kanada'da farklı ekipler tarafından yeni teknolojilerin geliştirilmeye devam edildiğini söyleyen Turna, bu teknoloji sayesinde hata payının en aza indirgendiğini ve ameliyatların daha yüksek başarı oranlarına kavuştuğunu söyledi. Prof. Dr. Burak Turna, şu bilgileri verdi: "Önümüzdeki 5-10 yıl içinde pek çok farklı cerrahi robotun piyasaya girmesi bekleniyor. Da Vinci sisteminin getirdiği yüksek teknolojik standartlar yeni gelecek robotlar için çıtayı epey yukarı taşımış durumda. Yeni platformların eleştirel olarak değerlendirilmesi ve performanslarının mutlaka mevcut altın standart ile karşılaştırılması gerekecek. Rutin kullanıma geçiş klinik uygulanabilirliğe ve maliyetlere bağlı olarak değişicek."

İLERİ TEKNOLOJİ VE AKADEMİK ÇALIŞMA ORTAMI

Toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştiren Gözde Grubu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, yıllardır birçok neslin hatıralarında yer eden Özel Sağlık Hastanesi'ni yeniden hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Düzenlenen online konferansa katılımları için tüm hekimlere teşekkür eden Kalı, şunları söyledi:



"Benim için özel bir günü yaşıyorum. Hastanede yapılan ilk online akademik toplantı olması bizleri çok mutlu etti. Hastanemiz için en ileri teknoloji ve akademik çalışma ortamını hedefledik. 1960'lı yıllarda yolculuğa başlayan bu sağlık tesisinin yenilenmesi ve teknolojik yatırımının bu noktaya gelmesinde beni yetiştiren hocalarımın çok etkisi oldu. Ekip olarak tüm branşlarda donanımlı bir hastane kurduk. Burak Hocamın da değerli katkılarıyla üroloji konusunda önemli bir merkez olabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Prostatta tanıdan başlayarak tedavide robotik cerrahi, lazer sistemi, REZUM sistemi gibi en ileri teknolojiyi kazandırmak için gerekli yatırımları yaptık."

'GEÇMİŞTEN GELEN MİRASI GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ'

İzmir'in sağlık konusunda 2500 yıllık önemli bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Kalı, "Bu topraklarda milattan önce 400 yılında Bergama'da Asklepion'da dünyanın en iyi sağlık merkezi kurulmuş. İzmir'i ve Ege Bölgesi'ni sağlık konusunda bir merkez haline getirmek istiyorum. Kentin geçmişteki mirasını geleceğe taşımak için bir aile olarak yolumuzda ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.