İzmir’de tarihi lezzet Ateş Ocakbaşı

İzmir’de kebabın adresi, yarım asırlık bu toprakların özel tarihi lezzetini İzmir’e sunan Alsancak Can Yücel Sokak’ta Ateş Ocakbaşı... Pandemi sürecinde bütün tedbirlere uymakta, dezenfektan çalışmaları rutin yapılmaktadır. Birinci öncelikleri sağlık, hijyen ve tabii ki lezzet

1958 yılında, Adana'nın Toroslar'daki Tekir yaylasında ilk olarak kendin pişir kendin ye konseptinde hizmete başlayan Ateş Ocakbaşı, genç girişimciler Berk Pelenk ve Kağan Şener tarafından bu özel tarihi lezzetleri İzmir'de yaşatmak adına İzmir'e getirilmiş. Açıldığı ilk günden bu yana kebap severlerin adresi haline gelen Ateş Ocakbaşı; sunduğu lezzetler, sıcak ortamı ve güler yüzlü servisiyle fark yaratıyor. Mekânda özellikle hafta sonları rezervasyonsuz yer bulmak mümkün değil.



EKİP ADANA'DAN

Ateş Ocakbaşı 60 yıllık bir tarihi geleneği Çukurova'nın doğal yaylalarında yetişen etlerini kullanarak, Adana kebabının yöresel ve kültürel geleneğini sürdürmüştür. Şimdi bu tarihi lezzet ve gelenek İzmir'de yaşatılmaktadır. Tamamen doğal malzemelerin kullanıldığı Ateş Ocakbaşı'nda özgün kebap pişirme teknikleri uygulamaktadır. Ateş Ocakbaşı uzun hazırlık sürecinden sonra 2015 yılında faaliyetine başlamış ve bütün ekibi Adana'dan getirmiş. Tüm ekibi ile bir geleneğin, bir tarihin İzmir'deki temsilcisi olan Ateş Ocakbaşı, açıldığı günden itibaren geçen sürede İzmirlilerin lezzet adresi olmayı başarmış. Bu işin ve başarının sırrını mekanın genç başarılı işletmecisi Berk Pelenk Bey'e sorduğumda, "İşimizi severek yapıyoruz. Ustalarımız ve tüm ekibimiz bu işin EN'lerinden. Bizim işimiz et. Etin en iyi en lezzetli şekilde işlenmesine ve pişirilmesine dikkat ediyoruz. İzmir'deki meyhane kültürünü es geçmediğimiz gibi insanların alışılagelmiş zevklerinden de vazgeçmesini istemedik. Ocakbaşı kültürünü, meyhane kültürüyle harmanlayarak İzmir'de yaşatmak istedik. Kendi yemediğimiz ürünü restoranımızda kesinlikle bulundurmuyoruz. Müşteriye saygı, önem ve değer başarıyı getirmektedir" diye konuştu.