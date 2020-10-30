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İzmir'deki depremde bir bina böyle yıkıldı! İşte saniye saniye o anlar

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi deprem anında bir binanın yıkıldığı anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

30.10.2020, 15:54