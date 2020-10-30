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Haberler İzmir İzmir'deki depremde bir bina böyle yıkıldı! İşte saniye saniye o anlar

'deki depremde bir bina böyle yıkıldı! İşte saniye saniye o anlar

'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi deprem anında bir binanın yıkıldığı anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir'deki depremde bir bina böyle yıkıldı! İşte saniye saniye o anlar

30.10.2020, 15:54

İzmir Seferihisar açıklarında Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara'da birçok illde de hissedildi. Deprem sonrası binaların yıkıldığı görüntüler de geldi.

YIKILMA ANI KAMERADA
İzmir Seferihisar'da meydana gelen depremde bir binanın yıkıldığı anlar da kameralara yansıdı.

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