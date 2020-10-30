İzmir’in zamana meydan okuyan lezzet durakları



İŞKEMBELİ NOHUT VE ELMALI KURU FASULYENİN ÖDÜLLÜ ADRESİ

Kemeraltı Çarşısı'nda Şef Erdem Meriç'in üçüncü kuşak olarak işlettiği Bizim Mutfak isimli mekanda Osmanlı Mutfağı, Ege Mutfağı ve İzmir'e özel tatlardan oluşan ev yemekleri sunuluyor. Bizim mutfak içerisinde bir sürü farklı lezzet barındıran Kemeraltı'nda tarihi Mirkelam Hanı'nın içerisinde 69 yıllık bir esnaf lokantasıdır. Her gün 30 çeşit yemek çıktığı ve günde ortalama 300 kişinin geldiği mekan 2013 yılında Türk mutfağı yarışmasında Etiler dalında işkembeli nohut ile Türkiye birincisi oldu. Ayrıca zeytinyağlı dalında da zeytinyağlı Elmalı kuru fasulye yine Türkiye birincisi oldu. Bunun dışında her gün balık çorbası paça çorbası ördek çorbası tavşan çorbası balkabağı çorbası farklı günlerde olmak kaydıyla servis ediliyor.





TÜRK MUTFAĞININ 65 YILLIK MARKASI

İzmir'in lokanta kültüründe önemli bir yere sahip olan Çankaya'daki tarihi Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası, 65 yıllık lezzet yolculuğunda sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin en iyi 10 yemek mekanından biri olarak kabul ediliyor. İzmir'in en eski ve en köklü lokantalarından birisi olan Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası. İçerisinde bir tarihi barındıran İzmir'in, Ege'nin mutfak kültürünü, Türk Mutfağı'nı yansıtan mekan, İzmir'le özdeşleşti. Mekan, İzmir'in yetiştirdiği en iyi aşçılardan biri olan merhum Adil Müftüoğlu'nun 1955 yılında kurduğu Uğur Lokantası'nın üçüncü kuşak temsilcileri tarafından yönetiliyor. Türkiye'de kuru fasulye yenilecek 10 adresten biri seçilen lokantada elbasan tava, güveçte işkembeli nohut, ciğer sarma, talaş kebabı, kuzu dolması ve lor tatlısı gibi geleneksel Türk Mutfağı'na ait yaklaşık 35 farklı çeşit lezzet sonuluyor.

1968'DEN BERİ 4 KARDEŞ BİRLİKTE ÇAMDİBİ SEMTİNDE HİZMET VERİYOR

İzmir'in Bornova ilçesi Çamdibi semtinde 1968'den beri 4 kardeş birlikte hizmet veriyor. En büyükleri Mehmet Rıdvan Adnan ve Serdar Özüm kardeşler sabah saat 06.30'dan itibaren çorba, sulu yemek ve döner olarak saat 17.00'ye kadar 15 yemek çeşidiyle hizmet etmektedir. Mevsimine göre şevketi bostan, enginar, işkembeli, nohut, dana rosto, hünkar beğendi, ciğer sarma, elbasan ve zeytinyağlı yemekleri mevcuttur.





KÖMÜR ATEŞİNDE DÖNERİN 94 YILLIK ADRESİ

İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda faaliyet gösteren Petek Döner, Hacıbaba Lokantası olarak 1926'da hizmet vermeye başladı. 1954 yılında Petek Döner ismini aldı. İşletme sahibi Ali Karagöz, üniversite okumaya geldiği İzmir'de kendini çalışma hayatında buldu. Komi olarak 1980 yılında başladığı bu serüvende 30 yıl çalıştıktan sonra mekanın işletmesini devraldı. 36 yıldır bu lezzetin bayrak yarışında emek veren Ali Karagöz, Petek Döner'in lezzetinin bu kimliğin oluşmasının yapı taşı olduğunu söyledi. Karagöz, "Kömür ateşinde geleneksel döner lezzetini tatmak isteyenler için en nostaljik adreste misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.







ACILI GÜVECİYLE ÜNLÜ

İzmir'in Bornova ilçesinde 1. sanayi bölgesinde bulunan esnaf lokantalarının en değerlilerinden biri olan Zaim Usta, 1965-1995 yılları arası Zaim Usta'nın uzun yıllar işlettiği ve vefatının ardından oğlu Kemal Aksun ustanın tezgâhın başına geçtiği ve babasının namını sürdürdüğü bir lezzet mekanı. Kemal Usta'nın babasının adını yaşattığı mekanda sulu yemeklerin arasında en ünlü olanı acılı güveciyle ün saldı. Bunun yanında pilav üstü kuru fasulyesi, yüzde 100 etten yaprak döneri, tandırı ve birçok sulu yemek çeşitleriyle lezzet tutkunlarının vazgeçemediği bir mekan haline geldi.





AİLE GELENEĞİ TARİF

Babası Tamer ustadan devraldığı lezzeti Bornova'da devam ettiren Caner Kıraç, küçük yaştan itibaren bu işin tüm inceliklerini öğrenerek İzmir'de marka olmayı başardı. Daha önceleri kamyonculuk yapan babası Tamer Usta'nın daha sonra aileden gelen aşçılık geleneğine devam ettiğini söyleyen Caner Kıraç, önce arabada seyyar köfteci olarak işe başladığını daha sonra ise açtığı mekanla lezzet tutkunlarının vazgeçilmez mekanı olduklarını söyledi. Köftenin yağına bandırılmış yarım ya da çeyrek ekmek, dilimlenmiş domates, ince kıyım sumaklı, maydanozlu soğan, dilim yeşil biber, bol kimyon, pul biber ve muhteşem köfteler kağıtta tabağa ihtiyaç duymadan sunuluyor.

TOLGA TEKİN