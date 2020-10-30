Kemeraltı Çarsısı yeniden canlanacak

Tarkem ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi dokusu ve hareketli yapısıyla kentin en önemli alışveriş mekanlarından Havra Sokağı'na yönelik kapsamlı bir iyileştirme çalışması başlattığını ve bu bölgeyi yeniden ayağa kaldırmaya hazırlandıklarını belirten Tarkem Kurucusu ve işinsanı Uğur Yüce, tarihe ışık tutan Havra Sokağı'ndaki altyapı ve üstyapı sorunlarının tek tek tespit edildiğini bu sorunlara yönelik müdahale kararlarının ve çözümlerin ortaya çıktığını anlattı.



KENTİN BAĞLANTI NOKTASI

Kemeraltı'nın tüm çevresi ile tarihe ışık tutan bir yapıya sahip olduğunu belirten Uğur Yüce, sözlerine şöyle devam etti: "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, bakanlığa iletilen kurum ve kuruluşların görüşleri de dikkate alınarak İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı; yenileme alanı sınırı esas olmak üzere güneyde Cicipark, güneybatıda Karataş, batıda Konak Pier, kuzeybatı ve kuzeyde Mimar Kemalettin Bölgesi Kentsel Sit Alanları, doğuda Kervan Köprüsü'nü içine alacak şekilde oluşturulmuş, bu alanların dışında kalan Yeşilova, Yassıtepe, Smyrna-Bayraklı Höyükleri arkeolojik sit alanları ise "bağlantı noktası" olarak belirlenmiştir."



BASINDA BÜYÜK ATILIMLARIN ÖNCÜSÜ

Yeni Asır'ın 126. yılını da kutlayan Uğur Yüce, "Türkiye'de ilk ofset baskı tekniğini uygulayan, gazetecilikte ve sosyal hayatta ilklerin irfan yuvası olan Yeni Asır, basında birçok atılıma öncülük etti. Yenilikleri Türkiye'de ilk uygulayan kurum olarak her zaman öncü bir rol üstlenen Türk basınının 126 yıllık çınarı Yeni Asır'ın yeni yaşını yürekten kutlarım" dedi.