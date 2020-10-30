Pandemi sürecinde ihracatımızı artıracağız

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: Ege İhracatçı Birlikleri olarak, pandemiyle birlikte dijitalleşmeye en hızlı uyum sağlayan birlik olduk. Türkiye'nin ilk dijital fuarı Shoedex2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı'nı, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 1-4 Haziran tarihlerinde düzenledi. Ege İhracatçı Birlikleri'nin pandemide sanal pazarlama atağı Shoedex2020 Fuarı'yla sınırlı kalmadı. Moda Endüstrisi'nin bir diğer kolu, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz, 15 Temmuz-14 Ağustos tarihinde Global Apparel Sourcing Expo adıyla düzenlenen sanal fuara 30 firmanın katılımını sağladı. Bünyemizdeki 12 ihracatçı birliğinin 7'si tarım ürünleri ihraç ettiği için gıda ürünlerinin sanal ortamda pazarlanması ile ilgili fuar çalışmalarımız var.



HEDEFİMİZ ARTIŞ OLMASI

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatını artırmak için 23-27 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin ilk Gıda Sanal Fuarı-The Fource'u düzenliyoruz. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz ise dijital ortamda 13-15 Ekim tarihlerinde Almanya-Bavyera bölgesine "Sanayi 4.0 Dijital Firma Ziyaretleri" etkinliği ve iş forumu organize etti. Türk ve Alman uzmanların katıldığı webinarlar yapıldı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz, 27-28 Ekim tarihlerinde, Hollanda'ya sektörel ticaret heyeti hazırlıklarını sürdürüyor. Bu etkinliğe 24 firma katılacak. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz ise Aralık ayı içinde Avrupa pazarına yönelik dijital bir sektörel ticaret heyeti planlıyor. Sürdürülebilirlik, çevre gerek sosyal ve ekonomik boyutları ile dünya genelinde tüm sektörleri yakından ilgilendiren bir konu. İlk olarak, tüm İhracatçı Birlikleri içinde öncü rolümüzle BM tarafından kurulan Global Compact Türkiye'nin üyesi olduk. Ardından, BM'nin "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"ni kendimize rehber alarak "Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik Manifestosu" oluşturduk. Hedefimiz, bizden sonra gelecek nesillerin kaynaklarını israf etmeden, mevcut kaynakları verimli kullanmak ve doğaya zarar vermeyen üretim yöntemleri geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı sağlamaktır. Birlik olarak 365 gün 24 saat, "Sürdürülebilir bir dünya için, sürdürülebilir üretim ve sürdürülebilir ihracat" sloganıyla çalışmalarımızı yürütmeyi kendimize amaç edindik. Sürdürdüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda, 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde ihracatımızı, pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen 9 milyar 300 milyon dolar şeklinde gerçekleştirdik.



DÖNÜŞÜM GRUBU

2020'NİN son çeyreğinde ihracattaki toparlanma ile 2019'daki 13,3 milyar dolar ihracatı yakalayacağımıza inanıyoruz. 2020'nin başında Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde "Blokzincir çalışma grubu" kurduk. Grubumuz, birlik hizmetleri ve genel kurul faaliyetlerini dijital ortama aktarmak için çalışıyor. Yine bu yıl kurulan "Dijital dönüşüm çalışma grubu" ise birliğin mevcut ve potansiyel üyelerinin dijital dünya ile entegrasyonunu sağlamak, rekabet edebilmeleri için becerilerini artırmayı hedefliyor. Üyelerimizin kullanabileceği bir ticaret platformu oluşturmak istiyoruz. Birlik üyelerine yönelik hazırlanan "Dijital Dönüşüm Anketi"nin sonuçlarına göre bir eğitim programı planlıyoruz.

İLK GÜNDEN BERİ YANIMIZDA

Yeni Asır'ın Ege İhracatçı Birlikleri'nin 81 yıllık ihracat yolculuğunda ilk günden beri yanlarında olduğunu söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Yeni Asır Gazetesi'nin 126. kuruluş yıldönümünü kutluyor, yayın hayatının nice yıllar sürmesini diliyorum" dedi.



