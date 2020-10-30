Pasaport Pizza’ya Platin Marka Ödülü

Geçtiğimiz aylarda Türkiye İtibar Akademisi (TİA) tarafından 50 sektörde en itibarlı kurum ve markaların belirlendiği araştırma sonuçlarına göre pizza sektöründe Pasaport Pizza, "Türkiye'nin En İtibarlı Pizza Markası" seçildi. Yine Türkiye İtibar Akademisi (TİA) ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İstatistik Bölümü'nün ortak çalışmaları sonucunda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) raporunda da Pasaport Pizza'ya ödül verildi.



PLATİN LİGDE YER ALDI

Türkiye ekonomisi ile sosyal yaşama en çok fayda sağlayan kurum ve markaların elmas, platin ve altın liglerde yer aldığı endekste Pasaport Pizza, ülke genelinde topluma en çok sosyal fayda sağlayan markalar arasında "Platin Lig"de yerini aldı. Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir, kendilerine bu gururu yaşatan pizza severlere, bayilerine, iş ve çözüm ortaklarına sonsuz şükran duyduğunu söyledi. TİA tarafından 9 yıldır gerçekleştirilen araştırma kapsamında, 72 ilde 12 bin kişi telefon ile aranarak, Türkiye'nin ve ekonominin lokomotifi 50 farklı sektörle ilgili anket çalışması yapıldı.





55 İLDE HİZMET VERİYOR

1998'de ismini aldığı İzmir'in Pasaport semtinde ilk şubesini açarak sektöre giriş yapan Pasaport Pizza'nın, yerel lezzetler ile dünya konseptini birleştirerek Türk damak tadına uygun pizza üretme misyonunu ilke edindiğini kaydeden Mükremin Özdemir, "Beklenenin çok üstünde bir beğeniyle karşılaşınca hızla büyümeye ve bayi sayısını arttırmaya başladık. 23 yıldır Türkiye'de pizza sektörünün dünya devleri ile rekabet eden markamız, şu an 55 ilde 150'ye yakın şubesiyle hizmet vermeyi sürdürüyor. Kooperatif mantığıyla çalışan ve şubelerinden ciro payı almayan Pasaport Pizza, sektörde hem global markalarla hem de devasa bütçelerle rekabet ederek, şube sayısını ve cirosunu tüm zorlu koşullara rağmen hızla artırmıştır" şeklinde konuştu.

MÜSTERİ MEMNUNİYETİ ÖN PLANDA

Pizzalarında kullanılan hamur birçok pizzacıda olduğu gibi dondurulmuş ve uzun süre bekletilmiş değil taptaze hazırlanıyor. Pasaport Pizza, mevcut bütün şubelerinde aynı standartta, aynı kalitede ve aynı lezzette hizmet sunarak, müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı ve marka değerini yükseltmeyi sürdürmekte.



■ ERCAN AKGÜN