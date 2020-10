Sakız’dan Ege, Akdeniz ve Girit mutfağına davet var

Sakız Alsancak Restoran Pasaport’taki tarihi binasında, Ege, Akdeniz ve Girit mutfağının örnekleri ile lezzet yolculuğuna davet ediyor

İzmir... Her günü yeni bir umuttur. Anlatmakla olmaz yaşamak gerek... "Bir annemin süt kokusunda kayboldum İzmir, Bir de, sende her akşam batarken güneşin! Şairin dediği gibi, İzmir'de Kordonda denizin kenarında eşsiz lezzetler eşliğinde gün batımını doyasıya yaşamak için adresiniz Sakız Alsancak Restoran'da muhteşem körfez manzarası eşliğinde lezzetli yerel tariflerin ve ödül kazanmış mutfağının tadına varacaksınız. Bu hafta Lezzet Durağımız, Dünya mutfakları, Akdeniz, Ege ve Girit Mutfağı'nın saf lezzetini ortaya çıkarmayı ve doğal hali ile sunmayı amaç edinmiş Sakız Alsancak Restoran, 1993 yılında, "vejetaryen restoran" olarak "sağlıklı beslenme" düşüncesi ile kurulmuş. Daha sonra İzmir'de Ege bölgesine hitap edecek bir mutfağın olmadığını keşfeden mekan sahipleri Hikmet Alpay ve Halil Özdemir, yılların vermiş olduğu tecrübeyle, bu eksikliği gidermek, daha iyi hizmet vermek ve restoranı geliştirme düşüncesi ile "Sakız Alsancak Restoran"ı açmış. Yöreye özgü yemeklerin yapıldığı, şehrin merkezinde muhteşem lezzetlerin sunulduğu farklı özel bir mekan ortaya çıkarmış. Etler, Sakız Restoran'ın ortaklarından Halil Özdemir sahibi olduğu Yayla Kasabı'ndan alınıyor.



ŞEHRİN MERKEZİNDE

1968 yılından itibaren faaliyetine devam eden Yayla Kasabı bir tanesi Çeşme'de olmak üzere toplam 4 şube ile hizmet veriyor. Ulaşımı çok kolay, İzmir'in tam göbeğinde ama karmaşasından da bir o kadar uzağında harika bir konum merkezin merkezinde Sakız Alsancak Restoran, Pasaport iskelesinin karşısında deniz ve tarihin buluştuğu en özel noktada deniz kenarında tarihi binadaki değişik ve sımsıcak atmosferi içinde, hem lezzetli hem keyifli dakikalar geçirebileceğiniz, dostlarınızı ağırlayabileceğiniz ayrıcalıklı bir mekan... Sıcacık bir ortam, özel tatlar güler yüz ve muhteşem rebetiko müziği, eki doksanlar, özel yemek müzikleri eşliğinde özel lezzetlerle keyifli bir akşam geçirebilirsiniz. Sakız Alsancak Restoran'da damak lezzeti önce size değişik görünecek ama tadınca bir o kadar tanıdık tatların bulunduğu menülerden oluşuyor.



UNUTULMAZ LEZZETLER

Sakız Alsancak Restoran, 200 kişilik mekanda öğlenleri, özel sebze ağırlıklı hafif ve sağlıklı yemekler, her gün farklı 30 çeşit yemek çıkarıyor. Bölgeye özgü zeytinyağlılar, bütün Ege, Girit ve Akdeniz otları, bölgenin kültürünü yansıtan, annemizden dedelerimizden öğrendiğimiz orijinal lezzetleri Sakız Restoran'da tadabilirsiniz. Zeytinyağlı helvacık otu kavurması, yabani pırasa, istifne otu, buğdaylı yer elması, Arapsaçlı kuru fasulye gibi 600'e yakın bölge mutfağının unutulmuş lezzetlerini gün yüzüne çıkarıyor.