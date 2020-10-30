Sokağın tadı da bir başka

Gevrek

Çekirdeğe çiğdem diyen İzmirlilerin en favori ikinci yerel adlandırmasına hoş geldiniz. Türkiye'nin diğer şehirlerinde simit olarak bilinen bu fakir dostu, doyurucu hamur işi, İzmir'de gevrek olarak anılıyor. Gevreği gevrek yapan şeylerden biri de; fırında yeterince kalarak kıtır kıtır bir hal alması. Süt ve tereyağı ile yapılan yumuşak simitler İzmir'de yerel halk tarafından pek de rağbet görmüyor. Çayla kahvaltıda, ayranla öğle yemeğinde tüketebileceğiniz gevrek; günün her saatinde yenebilir.

Kumru

İzmir'e özgü sandviç çeşididir. Kumrunun ekmeği kumru kuşuna benzetildiği için kumru adı verilmiştir. Fırınlarda günlük olarak pişirilmektedir. İzmir'in gezilecek yerleri arasında her zaman ilk sırada yer alan Çeşme ilçesinde, dilerseniz İzmir kumrusunun tadına varabilirsiniz. Susamlı özel bir ekmeğe sahip olan kumru; salam, sucuk, sosis, peynir, turşu, ketçap, domates ve mayonez gibi içeriklerle zenginleştirilebiliyor. Bu arada sucuk gibi baharatlı tatlar gözünüzü korkutmasın. İzmir şehir merkezinde de domates, biber ve peynirle yapılan kahvaltılık kumrular günün erken saatlerinde mideyi rahatsız etmeden, rahatça tüketilebiliyor. İsteğe göre kumruyu içinde malzemesiz olarak da alıp tüketebilirsiniz.

Çöp şiş

İzmir'in merkezindeki şık restoranlarda en çok tüketilen lezzetlerin başında çöp şiş var. Söke ya da Çine gibi Aydın'a bağlı komşu ilçelere de yayılan bu lezzet yanında ayranla güzel bir birliktelik sunuyor.

Boyoz

Listenin ilk sırası İzmir'de yaşayanlar için güne başlamanın en leziz yollarından biri. Fırınların en çok rağbet gören ürünü sayılan boyoz; başka şehirlerde pek de bilinmiyor. Sıklıkla İzmir boyozu olarak adlandırılan ve artık dondurulmuş olarak da satışa sunulan bu lezzet, esasında mayasız bir tür hamur işi. İspanyol kökenli Yahudilerden İzmir'e miras kaldığı bilinen, neredeyse beş yüz yıllık bir gelenekle yapılan ve kalori yönünden pek de masum sayılmayan boyozu, bugün gevrek satan tüm tezgahlarda bulabilirsiniz. Yumurta ile birlikte sabah kahvaltılarını süsleyen boyoz aynı zamanda gecenin geç saatlerinde acıkanların da imdadına koşuyor. Boyozun çikolatalı, tahinli, ıspanaklı ya da peynirli gibi alternatif versiyonları da mevcut.

Lokma

Lokma, İzmir'in yöresel tatlısıdır. Hamurdan yapılan bu tatlı kızartılır ve daha sonra bolca şerbetlenir. Sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de İzmir lokması olarak meşhurdur. İzmir'de doğumlarda, cenazelerde ya da aklınıza gelebilecek her türlü hayır işinde; şehrin yerlileri lokma döktürür. İzmirliler bu yüzden lokma yemek için para harcamaz. Çıtır çıtır bir hamur üzerine önce şerbet ve sonra da tarçın dökülerek servis edilen lokma, İzmir denildiğinde kesinlikle ilk akla gelenlerden biri.

Şambali

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın Hisarönü olarak anılan bölümünde, tatmadan dönmemeniz gereken efsane bir tat var. Şambali; İzmir sokaklarının her köşesine yayılan seyyar bir lezzet olsa da en güzeli Kemeraltı'nda yeniyor. Şambalinin revaniyi andıran bir yapısı var. Arasına eklenen kaymak ve üzerindeki fıstık en büyük farkı diyebiliriz.

Midye dolma

EN güzelini İzmir'de yiyebileceğiniz bir diğer leziz dolma; kesinlikle midye dolma olabilir. Özellikle dalış tutkunlarının İzmir'deki favorilerinden olan Karaburun ilçesinin açıklarında ciddi miktarda midye toplanıyor. Bunların dolma haline geldikten sonra sahil boyu sıralanması ise aynı zamanda görsel bir şölen.

İzmir usulü kokoreç

Domates ve biber gibi ilaveler içeren İstanbul usulü kokoreçin karşısında, İzmir'de bu lezzet olabildiğince sade servis ediliyor. Ekmek arası ya da tabakta servis isteyebileceğiniz kokoreçin İzmir'deki müdavimlerinin sayısı hiç de az değil. Baharat ilavesiyle yeterince leziz hale gelen kokoreç, tadını yan oyuncular olmaksızın tamamen etinden alıyor.