Sosyal medya trolü belediye çalışanı çıktı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da aralarında Prof. Dr. İlber Ortaylı, Meltem Cumbul, Bergüzel Korel, Müjdat Gezen ve Cansu Dere gibi isimlerin de olduğu birçok ünlü adına açılmış hesapları yöneten kişinin, İzmir Buca Belediyesi'nde mühendis olarak çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal olduğu tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçları İstihbaratı Şube Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme sonucunda, Ünsal'ın yönettiği bu sahte hesaplar üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği, ayrıca halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediği tespit edildi. 27 Ekim'de yakalanan ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Ünsal, ifadesinde kendisine gösterilen üç hesabı kullandığını itiraf etti. Söz konusu sahte hesaplar hak ihlali yapıldığı gerekçesiyle kapatıldı.