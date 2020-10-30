  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Sosyal medya trolü belediye çalışanı çıktı

Sosyal medya trolü belediye çalışanı çıktı

Sosyal medya trolü belediye çalışanı çıktı
Giriş Tarihi: 30.10.2020

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da aralarında Prof. Dr. İlber Ortaylı, Meltem Cumbul, Bergüzel Korel, Müjdat Gezen ve Cansu Dere gibi isimlerin de olduğu birçok ünlü adına açılmış hesapları yöneten kişinin, İzmir Buca Belediyesi'nde mühendis olarak çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal olduğu tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçları İstihbaratı Şube Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme sonucunda, Ünsal'ın yönettiği bu sahte hesaplar üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği, ayrıca halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediği tespit edildi. 27 Ekim'de yakalanan ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Ünsal, ifadesinde kendisine gösterilen üç hesabı kullandığını itiraf etti. Söz konusu sahte hesaplar hak ihlali yapıldığı gerekçesiyle kapatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sosyal medya trolü belediye çalışanı çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA