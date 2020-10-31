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Haberler İzmir Depreme marketin kasasında yakalanan 3 kadını kısa mesaj kurtardı

Depreme marketin kasasında yakalanan 3 kadını kurtardı

’de meydana gelen depreme, yaptıkları alışverişin parasını ödemek için bekledikleri 3 kadın, attıkları kısa mesajla hayata tutundu. Yerleri tespit edildikten sonra 16 saattir sohbetlerini sürdüren 3 kadından 2’si enkazdan kurtarıldı.

Depreme marketin kasasında yakalanan 3 kadını kısa mesaj kurtardı

İHA

31.10.2020, 09:30 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020,09:36

İzmir'in Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde etkili olan 6.6 şiddetindeki depremde, Bayraklı'nın Manavkuyu Mahallesi'ndeki bir bina zemin kattaki alışveriş merkezinin üzerine yıkıldı. Depreme yaptıkları alışverişin parasını ödemek için bekledikleri 3 kadın, attıkları kısa mesajla hayata tutundu. AFAD'a gelen kısa mesajla yerleri tespit edilen 3 kadın ikisi enkazdan kurtarıldı.

Fadime isimli kadının ardından kurtarılan Gülçin Aykut Koca, Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. AFAD'a kısa mesaj atan Hülya Özbek'in ise sağlık durumunun iyi olduğu ve kurtarılmasının an meselesi olduğu öğrenildi.



Yengesinin yaptığı alışverişlerin parasını ödemek için kasada belerken depreme yakalandıklarını ifade eden Ahmet Hüseyin, "Yengemle birlikte üç hanım kasada beklerken deprem yaşanıyor. Çok şükür beraber oldukları bayanın kısa mesajla AFAD ekipleriyle irtibat kurmasıyla yerleri tespit edildi. Biz kendisinden gece boyu haber alabildik. Ekiplerden Allah razı olsun, çok çalıştılar. Kırıkları var, yaraları ağır ama çok şükür bilinci yerinde. Bizimle konuştuğunda ilk çocuğunu sordu. 06.30'da Fadime hanım kurtarıldı. Yengem 16 saat sonra 07.00'de çıkartıldı. Şimdi telefonla irtibat kuran Hülya hanım var. O da gelecek inşallah" dedi.

SÜREKLİ SOHBET ETTİLER
Kader arkadaşı olan 3 kadının öyküsünü anlatan Hüseyin, "Enkaz altında gece boyu sohbet etmişler. Ekiplerin de talimatıyla uyumamak için konuşmaya devam etmişler. Çok şükür kurtuldu. Hülya hanımın da durumunun iyi olduğunu öğrendik. Allah bir daha böyle acı yaşatmasın milletimize" diye konuştu.

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