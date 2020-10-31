Fay hattı kırıldı

Büyüklüğü 7'ye yakın olan depremin ardından çok sayıda sarsıntı kaydedildi. Yaklaşık derinliği 10-12 kilometre olan depremde 30-40 kilometre uzunluğundaki bir fayın kırıldığı açıklandı. Sismik olarak çok hareketli olan bölgede yaşanan depremin bu yüzden çok büyük bir alanda hissedildiği kaydedildi.



ILETİSİM KESİLMEDİ VE ÜCRETSIZ OLDU

DAHA önce Düzce ve Van gibi büyük depremlerde yaşanan telefon hatlarının kesilmesi gibi aksaklıklar İzmir depreminde yaşanmadı. Vatandaşlar rahatça yakınlarına ulaşırken, operatörlerden de ücretsiz internet ve konuşma açıklaması geldi. Türk Telekom'dan "Bölgede bulunan müşterilerimize acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yüklenecektir" açıklaması yapılırken, Vodafone da "Müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmaktadır" açıklamasını yaptı.