‘İyi ki bu deprem denizden geldi’

Dokuz eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi, deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de yaşanan büyük depremi değerlendirdi. Sözbilir, Seferihisar'a 20 kilometre uzaklıktaki fay hattının kırılması sonucu yaşanan deprem için "İyi ki deprem denizden geldi. Üzerinde yaşadığımız fay hatlarından biri kırılmış olsaydı, çok büyük bir facia yaşardık" ifadesini kullandı. Doğu-batı uzantılı fay hattının kırıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, "Marmara depreminde olduğu gibi çok geniş bir alan, bu depremden etkilendi. Kuşadası tarafında, kırılan fayla bağlantılı faylar var. Aynı şekilde Gümüldür'deki fay da bağlantı. Gerilim bu hatlara transfer olabilir. Denizdeki fayın kırılmış olması bizim için çok büyük bir şans. Karadaki faylar kırılmış olsaydı, çok büyük facia yaşardık ve daha çok bina yıkılırdı" ifadelerini kullandı.