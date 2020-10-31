İzmir için seferber oldular

DEPREMİN ardından yurdun dört bir yanından İzmir'e destek mesajları yağdı. Çeşitli kentlerden İzmir'e arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'dan İzmir'e; İl AFAD'dan 2 araç, 7 arama kurtarma personeli, 2 köpek, 2 araç, 70 İHH personeli, 20 AKUT personeli, 100 İBB itfaiye personeli, 10 itfaiye aracı ve 2 otobüs, İl Sağlık Müdürlüğünden 10 kişilik 2 UMKE ekibi yola çıktı. Geçmiş olsun" ifadelerini kurtardı.

AKUT Eskişehir ekibi, İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle destek vermek için Eskişehir'den yola çıktı.

Balıkesir AFAD ( Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) ekipleri, Müdür Bayram Şahin öncülüğünde 9 araç ve 42 arama kurtarma personeli ile İzmir'e hareket etti.

Afyonkarahisar AFAD'dan da bir ekip İzmir'e doğru yola çıktı. Ekibin yıkım olan yerlerdeki arama kurma çalışmalarına destek olacakları öğrenildi. 8 kişiden oluştuğu öğrenilen ekibin kaç gün görev yapacağının ise belli olmadığı kaydedildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediyenin tam donanımlı 4 kurtarma aracı ile 15 personelin, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla yola çıktığı belirtildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından bölgeye 3 AKS, 1 Role aracı ile 19 kişiden oluşan personeli gönderdiklerini, ihtiyaç duyulması halinde tüm ekipleri bölgeye sevk etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, AFAD İl Müdürlüğü ile Konya İHH İnsani Yardım Derneği'nce, İzmir'e yardım malzemeleri ve kurtarma ekipleri gönderildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bölgeye ilk etapta 12'si arama kurtarma ekibi olmak üzere 24 kişilik ekibimiz yola çıktı. Ekiplerimiz bölgede arama kurtarma çalışmaları ile kumanya ve su dağıtımı da yapacak" dedi.