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Haberler İzmir MSB: Arama- kurtarma bölgesine 18 sorti gerçekleştirildi

MSB: Arama- kurtarma bölgesine 18 sorti gerçekleştirildi

(MSB), arama- kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin sevki için son olarak 'dan 'e havalanan 2 uçak ile birlikte toplam 18 sorti gerçekleştirildiğini açıkladı.

MSB: Arama- kurtarma bölgesine 18 sorti gerçekleştirildi

01.11.2020, 00:22

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İzmir'deki arama- kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ekiplerini ve araçlarını İzmir'e ulaştırma faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'dan İzmir'e havalanan 2 uçak ile birlikte bölgeye toplam 18 sorti gerçekleştirildi" denildi.

DHA

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