Oteller kapılarını depremzedeye açtı

İZMİR Otelciler Odası üyeleri, evleri hasar gören veya evlerine giremeyen vatandaşlar için otellerinin kapılarını açtı. İzmir Otelciler Odası Başkanı Mehmet Gönen, konaklamaların ücretsiz olacağını söyledi. Vatandaşların Otelciler Odasıyla bağlantı kurarak, ücretsiz konaklayabilecekleri otelleri öğrenebilecekleri belirtildi. Bu arada Avcılar İnşaat da ellerindeki tüm stok gayrimenkulleri ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sundu. Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, deprem nedeniyle evleri yıkılan ve ihtiyaç sahibi durumunda olanlar için inşaat firmaları ile müteahhitlere çağrıda bulunarak, depremzedelere yardımcı olmalarını istedi. Öte yandan TJK Şirinyer Hipodromu'nu halkın kullanımına açtı.