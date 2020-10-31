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Yunan adası ’ta kilise çatısı çöktü

Yunan adası Samos’ta kilise çatısı çöktü
Giriş Tarihi: 31.10.2020

İZMIR Seferihisar'da meydana gelen şiddetli deprem, Yunanistan'ın Samos adasında pek çok binaya hasar verdi. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evleri yıktı. Depremi hisseden halk sokaklara döküldü. Sisam'da küçük çapta tsunami oluştu. Yunanistan Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias ve yardım kurtarma ekibi Samos'a giderek afetzedelere ulaştı.

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