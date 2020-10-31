Yunan adası Samos’ta kilise çatısı çöktü

İZMIR Seferihisar'da meydana gelen şiddetli deprem, Yunanistan'ın Samos adasında pek çok binaya hasar verdi. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evleri yıktı. Depremi hisseden halk sokaklara döküldü. Sisam'da küçük çapta tsunami oluştu. Yunanistan Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias ve yardım kurtarma ekibi Samos'a giderek afetzedelere ulaştı.