Hayaller enkaz altında kaldı

İzmir'de önceki gün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler dün son yolculuklarına uğurlandı. Diş hekimi Burcu Yüksel ile çocukları Ege Ilgaz ve Dila Yüksel'in cenazeleri toprağa verildi. Seferihisar açıklarında önceki gün saat 14.51'de meydana gelen depremde yaşamını yitiren Burcu Yüksel ile çocukları Ege Ilgaz ve Dila Yüksel'in Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'ndaki cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze törenine, Burcu Yüksel'in eşi İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile Yüksel ailesinin yakınları katıldı. Yüksel ailesinin 3 ferdinin cenazeleri, namazın ardından defnedildi. Acılı baba Dr. Nuri Seha Yüksel, ayakta durmakta zorluk çekerken, eşi ve çocuklarının tabutuna sarıldığında sinir krizi geçirdi.

CESEDİ OĞLUNA SARILI BULUNDU

İZMİR'DE depreme evde yakalanan İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak çalışan Fatma Öztürk, enkaz altında oğluna sarılmış halde bulundu. Kurtarma ekiplerinin çıkardığı anne Öztürk hayatını kaybederken oğlu ise yaralı kurtuldu. Öztürk'ün, eşini 16 yıl önce kanserden kaybettikten sonra biri Down sendromlu üç çocuğuna hem annelik hem de babalık yaptığı ortaya çıktı.



3 ÇOCUĞU YETİM KALDI

Öztürk'ün Down sendromlu oğlu Alper'i her gün jimnastik kulübüne götürdüğünü belirten arkadaşı Mine Zeytin, "Down sendromlu Alper annesine çok düşkündü. Deprem anında Fatma abla ile üniversite okuyan oğlu birbirlerine sarılmışlar. Down sendromlu Alper ise Fatma ablanın birkaç metre ilerisindeymiş. Fatma abla enkaz altından ölü, oğlu ise yaralı çıkarıldı. Şimdi Fatma ablanın 3 çocuğu yetim kaldı" diye konuştu. Fatma Öztürk, Hacılarkırı Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

BUSE'Yİ DEPREM SOLDURDU

Depremde yaşamını yitiren Buse Demir (27) de, memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği bölümünden mezun olan Buse Demir, ailesiyle birlikte yaşadığı Bayraklı'da uzmanlık sınavına hazırlanıyordu. Önceki gün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Demir'in arkadaşları, sosyal medyada kendisinden haber alınamadığını belirtti. Kısa süre sonra enkaza ulaşan arama kurtarma ekipleri, Buse'nin cansız bedenine ulaştı. Buse'nin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Buse'nin cenazesi dün memleketi Turgutlu'ya getirilerek öğle saatlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Kabristanı'nda toprağa verildi. Cenazede Buse'nin babası Osman Demir ve enkazdan sağ kurtulan annesi Şaziye Demir'i yakınları teselli etti.



TÜRKİYE'DE İLK TSUNAMİ KURBANI FATMA TEYZE

İzmir'de önceki gün meydana gelen 6,6'lık depremin merkez üssü Seferihisar'da, tsunamiye yakalanan 86 yaşındaki Fatma Erçetin boğularak can verdi. Depreme evde yakalanan Erçetin ve çocukları, sarsıntının ardından dışarı çıktı. Yürüme zorluğu çektiği için Erçetin bir sandalyeye oturtulurken, çocukları ise diğer komşularına bakmak için bir sokak arkaya gitti. Bu sırada deniz sularının yükselmesiyle Erçetin, oturduğu sandalyeyle birlikte akıntıya kapıldı. Sürüklenen Erçetin, tesadüfen oradan geçen torunu Yaşar Erçetin tarafından sudan çıkarıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. O anları anlatan Yaşar Erçetin, "Babaannemi suların arasında gördüm. Hemen çıkarıp kaldırıma yatırdım. Baygın vaziyetteydi. Hemen ambulansı aradık ancak yollar kapalı olduğu için yetişemediler" dedi. Son 3 bin yılda Türkiye kıyılarında kayda geçen 90 tsunamiden biri deprem sonrası yaşandı. Kayıtlara göre son 150 yılda tsunamiden ilk ölüm de dün gerçekleşti.



GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİLER

İzmir Barosu üyesi Avukat Birgül Pandal da yaşamını yitirdi. Pandal'ın cansız bedeni çöken 7 katlı apartmanın enkazından çıkartıldı. . İzmir Barosu üyesi Avukat Mehrigül Keleş'in kuzeni Hasena Argüder depremde yaşamını yitirdi. Bir kız çocuk sahibi olan Ergüder'in enkaz altındaki cansız bedenine ulaşıldı.

NAMAZI ERBAŞ KILDIRDI

Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında kalarak yaşamını yitirenlerden birinin de Ayşe Melahat Köse olduğu bildirildi. Köse'nin cenaze namazını Hacılarkırı Mezarlığında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze törenine, Köse'nin ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İzmir Milletvekilleri Alpay Özalan ile Yaşar Kırkpınar katıldı. Şentop'un da omuz verdiği Köse'nin cenazesi, namazın ardından defnedildi. Depremde yaşamını yitiren Fatma Öztemel Öztürk (56) ve Nazmiye Doğrayan (64) için Bornova'daki Hacılarkırı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Namaza, Öztürk ve Doğrayan'ın yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı.

GÖZTEPE'Lİ A. CENGİZ HAYATINI KAYBETTİ

Depremde enkaz altında kalan Alp Cengiz'in de hayatını kaybettiği bildirildi. Cengiz'in ölümü sevenlerini ve Göztepe taraftarlarını yasa boğdu. Göztepe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Çok üzgünüz. Depremde hayatını kaybeden Alp Cengiz'e Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı dileriz. Başımız sağ olsun" denildi.

METİN BURMALI, MERT ALPDÜNDAR, ERCAN AKGÜN, İLKER UYAR, MEHMET KAVAS