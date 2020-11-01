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Haberler İzmir Son dakika: İzmir Büyükşehir Belediyesi binası boşaltıldı

Son dakika: binası boşaltıldı

binası, çalışmaları tamamlanıncaya kadar kullanıma kapandı.

Son dakika: İzmir Büyükşehir Belediyesi binası boşaltıldı

01.11.2020, 19:33 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020,19:34

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, depremde belediye binasında sıva çatlağı ve alçı dökülmeleri oluştu.

Binada hasar tespit çalışması yapılacağı, bu sürede tedbiren binanın kullanılmayacağı duyuruldu.

Binada görev yapan 2 bin dolayında personelin durum netleşinceye kadar belediyenin diğer binalarında mesailerine devam edeceği kaydedildi.

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