Yaşlı adamı enkazdan kurtaran ekip o anları anlattı!

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, göçük altında kalarak hayatını kaybeden kişi sayısı yükselirken, yaralıların sayısı ise 896'ya çıktı. Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarda arama- kurtarma çalışmaları devam ederken, depremden 33 saat sonra bir mucize gerçekleşti. Depremin ardından İzmir'de canla başla çalışan Bursa Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 70 yaşındaki Ahmet Çitim'i enkaz altından sağ olarak çıkardı.





'O ANDA PROFESYONELLİĞİMİZİ KAYBETMEDİK AMA MUTLULUKTAN KENDİMİZİ KAYBETTİK'

Bursa UMKE Tim Lideri Ali Faruk Balkan, Deprem olduktan hemen sonra toplam 18 kişi 3 araçla birlikte İzmir'e geldik. Geldikten sonra koordinatör arkadaşlarla, ilk geceden enkaz ekibiyle göreve başladık. Bugün 4 buçuk gibi buradaki enkaz alanına geldik. Maalesef bir tane yaşamını yitiren hastamız oldu. Daha sonra, 33 saat geçtikten sonra bizi mutlu eden Ahmet Amca'yı AFAD'a beraber kurtardık. Saat 00.30'da onu enkazdan çıkardık. 1 Kasım benim doğum günüm, bana doğum günü sürprizi oldu. Arkadaşlarımızın özverili çalışmasıyla beraber başardık. Bizim için moral oldu.

Yukarı çıkarken amcanın yaşadığını bilmiyordum. Amcanın yanına gittik ve hareketleri ve konuşmasıyla, yüz üstü yatar bir şekilde nefes aldığını saptadık. İlk yanına gittiğimizde konuşmuyordu, sadece hareketi vardı. Etrafını biraz daha açtıktan sonra, amcanın yüzü açıldı ve konuşmaya başladı. O anda profesyonelliğimizi kaybetmedik ama mutluluktan kendimizi kaybettik. Biz de serum uygulaması ve standart uygulamalar yaptık. Amcanın bilinci açıldı. Ekiplerle beraber aşağı taşıdık. Ambulansa devrettik ve naklini sağladık. Enkazın üstünde sürekli çalışan arama- kurtarma ekiplerine, diğer kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Böyle giderse daha çok can kurtaracağız dedi.