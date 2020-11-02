Aydınlı anne ve kızı yan yana defnedildi

İZMİR'DEKİ depremde Bayraklı Kızılay Kan Merkezi'nin arkasındaki binada enkaz altında kalan Aydınlı Nilüfer Ersoy Daloğlu (45) ve 11 yaşındaki kızı Asya Kuyucak, hayatını kaybetti. Enkaz altından cansız bedenleri çıkarılan anne ve kızı, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'ın da katıldığı cenaze töreninin ardından Ataköy Mahalle Mezarlığı'na yan yana defnedildi.

ÜMİT ÖZMEN