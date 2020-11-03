  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir ‘İtfaiye amca kardeşim öldü’

‘İtfaiye amca kardeşim öldü’

Felaketin üzerinden 58 saat geçtikten sonra ekipler 14 yaşındaki İdil’i kurtarmayı başardı. Ancak İdil’in kardeşi minik İpek enkazda yaşamını yitirdi.

‘İtfaiye amca kardeşim öldü’
Giriş Tarihi: 3.11.2020

İzmir'deki depremde Emrah Apartmanı'nın enkazı altından 58 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin hayata tutunurken, kardeşi İpek Şirin'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve durumu iyi olan İdil Şirin, arkadaşlarıyla telefonda konuştu. İdil'in kardeşi İpek Şirin'in cenaze Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Küçük İdil'in enkaz altında kardeşi ile yan yana olduğu ve uzun bir süre kardeşinden ses aldığı ancak daha sonra hayata tutunamadığı ortaya çıktı.

İLK ÖNCE SU İSTEDİ
İDİL'İN kurtarma ekibiyle göz göze geldiğinde ilk sözleri "itfaiye amca kardeşimden ses alamıyorum öldü" şeklinde oldu. İlk isteği su olan İdil, 3 saatlik çalışma sonrası ölen kardeşi İpek ile birlikte çıkarıldı. Balıkesir İtfaiye ve Arama kurtarma ekibi grup amiri Bahadır Kuş, İdil'i uyutmamak için uzun çaba sarf etti. Uyumaması için yaklaşık 3 saat sürekli konuştuğu ve bunun için baş aşağı durmak zorunda kaldığı öğrenilen kahraman itfaiyeci Kuş, daha sonra baygınlık geçirdi. Uzun süre baş aşağı durarak konuşan Kuş, ekiplerin yardımı ile enkaz alanından çıkarıldı.

NERMİN UÇTU / SUAT SALGIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘İtfaiye amca kardeşim öldü’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA