‘İtfaiye amca kardeşim öldü’

İzmir'deki depremde Emrah Apartmanı'nın enkazı altından 58 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin hayata tutunurken, kardeşi İpek Şirin'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve durumu iyi olan İdil Şirin, arkadaşlarıyla telefonda konuştu. İdil'in kardeşi İpek Şirin'in cenaze Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Küçük İdil'in enkaz altında kardeşi ile yan yana olduğu ve uzun bir süre kardeşinden ses aldığı ancak daha sonra hayata tutunamadığı ortaya çıktı.

İLK ÖNCE SU İSTEDİ

İDİL'İN kurtarma ekibiyle göz göze geldiğinde ilk sözleri "itfaiye amca kardeşimden ses alamıyorum öldü" şeklinde oldu. İlk isteği su olan İdil, 3 saatlik çalışma sonrası ölen kardeşi İpek ile birlikte çıkarıldı. Balıkesir İtfaiye ve Arama kurtarma ekibi grup amiri Bahadır Kuş, İdil'i uyutmamak için uzun çaba sarf etti. Uyumaması için yaklaşık 3 saat sürekli konuştuğu ve bunun için baş aşağı durmak zorunda kaldığı öğrenilen kahraman itfaiyeci Kuş, daha sonra baygınlık geçirdi. Uzun süre baş aşağı durarak konuşan Kuş, ekiplerin yardımı ile enkaz alanından çıkarıldı.

NERMİN UÇTU / SUAT SALGIN