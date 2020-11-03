Karagül’ü kesilen kolonlar yıktı

DEPREMİN vurduğu Bayraklı'daki Karagül Apartmanı'nın bir bölümü 6.6'lık büyük depremin ardından meydana gelen ilk artçı sarsıntıyla yıkıldı.



MERKEZ üssü Seferihisar açıkları olan 6.6'lık depremde İzmir'in özellikle Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki çok katlı apartmanlarda büyük hasar oluştu. Bu hasarın oluştuğu apartmanlardan biri de Manavkuyu 275/8 sokaktaki 7 katlı Karagül Apartmanı oldu. Apartmanın bir bölümü büyük depremden hemen sonra yaşanan ilk artçı sarsıntıyla yıkıldı. Apartman sakinleri, binalarını depremin değil, 13 yıldır zemin katta boş duran iki dükkanın kesilen kolonlarının yıktığını iddia etti. Depremden hemen sonra okuldaki oğlunu almak için binadan çıktığını ve ardından apartmanın bir bölümünün yıkıldığını anlatan apartman sakinlerinden Gizem Karagül ise, "Eğer oğlum yanımda olsaydı belki de dışarı çıkmazdım. Çünkü evimizde çatlak bile yoktu. Çocuğumu okuldan almak için çıktım ve ardından bina yıkıldı" dedi.

'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'

AYNI apartmanın 3. katında 8,5 yıldır eşi ve oğlu ile birlikte yaşayan Harita Mühendisi Şahmar Dalmış da, "Karagül Apartmanı'nı, köşedeki iki dükkandaki kolonları kesen katiller yıktı. Dükkan büyük olsun, daha çok kira getirisi olsun diye dükkanları birleştiren bu adamlar kolonu kesmişler. Bu işin peşini bırakmayacağım" diye konuştu.

METİN BURMALI/FOTOĞRAF:MERT YASİN ALPDÜNDAR