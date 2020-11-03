Onlar için zaman durdu

EKMEK PARASI İÇİN ÇALISIRKEN CAN VERDİ

AYDIN'IN Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi Yeşildere mevkiinde yaşayan ve nakliyecilik yapan Sadık Keleş, depremin yaşandığı gün İzmir'in Bayraklı ilçesine kamyonuyla yük götürdü. Keleş, kamyonundaki yükü indirirken depreme yakalandı. Kamyonunu park ettiği binanın üzerine yıkılmasıyla enkaz altında kalan Keleş'in enkazdan cansız bedeni çıkarıldı. Hayatını kaybeden Keleş'in cansız bedeni, cenaze aracıyla memleketi Nazilli'ye getirildi. Sadık Keleş, İsabeyli Mahallesi'nde toprağa verildi.











BU FOTOGRAFTA ÇOK MUTLU BİR AİLE VAR...

İZMİR'DEKİ büyük depremin ardından Doğanlar Apartmanı'ndan önceki akşam saatlerinde çıkarılan kişilerin Küçükyumuk ailesinden baba Mert, anne Eda ve 2 yaşındaki çocukları Ateş olduğu öğrenildi. Aileden ise sadece geriye çocukları minik Ateş ile çekilmiş mutlu aile fotoğrafı kaldı.





KIZINDAN SONRA ANNENİN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

DEPREMİN Bayraklı ilçesinde enkaza dönüştürdüğü Rıza Bey Apartmanı'nın altında kalan 27 yaşındaki Beril Gidiş'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından arama kurtarma çalışmalarının 55. saatinde anne Aynur Gidiş'in de cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı. Anne Aynur Gidiş'in vefat haberi de Kula'daki Beril'in acı haberini tazeledi. Depremde vefat eden anne-kız dün Kula'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.





TEOG BİRİNCİSİ ARDA TOPRAGA VERİLDİ

İZMİR'DEKİ depremde Barış Apartmanı enkazının altında kalarak can veren TEOG birincisi Arda Baran Demir (17), memleketi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde toprağa verildi. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Payamdüzü köyünde çobanlık yaparken, 2017 yılında TEOG birincisi olduktan sonra İzmir'de özel bir okulu burslu olarak kazanan Arda Turan Demir, ailesiyle birlikte Bayraklı ilçesindeki Barış Apartmanı'nda yaşamaya başlamıştı,



YEGENLERİYLE BİRLİKTE PARKA GIDIYORDU

DEPREMDE yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nın asansöründe cesedi bulunan kadının Fatma Öztürk olduğu tespit edildi. Fatma Öztürk'ün 2 yeğeniyle parka gitmek için bindiği asansörde depreme yakalandığı anlaşıldı. Ekiplerin asansör bölgesinde ilk olarak hala Fatma Öztürk'ün cenazesini bulmuştu. Ekiplerin yaptığı çalışmada Öztürk'ün yeğenleri 4 yaşındaki Ömer Yiğit Tekin ve 14 yaşındaki Feryal Özge Tekin'in cansız bedenine ulaştı. Hala Fatma Öztürk'ün parka çıkmak için asansöre bindikleri sırada evin 5'inci katında kalan babası ve eşi ise enkazdan sağ çıkarıldı. Öte yandan yine Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında Ekrem Özgür Duman'ın cansız bedenine ulaşıldı.

ÜMİT ÖZMEN / BATUHAN ULU