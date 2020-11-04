  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Ayda'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ayda'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

'deki depremde 91 saat sonra kurtarılan 'in annesi 'in cenazesi toprağa verildi. Ayda'nın ağebeyi annesinin tabutuna dokunarak, "Hoşçakal" dedi.

Ayda'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

AA

04.11.2020, 13:51 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020,14:00

Rıza Bey Apartmanı'nda kurtarılan Ayda'dan sonra cesedine ulaşılan Fidan Keskin Gezgin'in cenazesi, ailesi tarafından Mezarlıklar Müdürlüğü'nden alındı.

Gezgin'in cenazesi, Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenazeye Gezgin'in eşi Uğur ve oğlu Atakan Gezgin'in yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Gezgin'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Taziyeleri kabul eden Uğur Gezgin, cenaze boyunca elini tuttuğu oğluna namazın sonunda, "Oğlum annene hoşçakal de" ifadesini kullandı.

Atakan Gezgin de annesinin tabutuna dokunarak, "Hoşçakal" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ayda'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA