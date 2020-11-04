Geriye doğum günü fotoğrafları kaldı

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazının altında kalarak hayatını kaybeden Arife Yücel ve 4 torunundan geriye, geçen doğum gününde çekilen görüntüleri kaldı. Türkiye'yi yasa boğan ve merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi. Bin 36 kişi ise yaralandı.

BEBEKLE BEKLEMİŞTİ

Bayraklı ilçesinde bulunan ve depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında kalan Arife Yücel (60) ile torunları Diren (3), Lena (4), Vera (6) ve Feda Yücel'in (10) cansız bedenlerine önceki gün ulaşıldı. Çocuklardan ikisinin annesi olan hemşire Nilay Yücel'in, elinde oyuncak bebekle enkazın başında beklediği dakikalar tüm Türkiye'nin hafızasına kazınmışken, 4 çocuk ile babaannelerinin cesetlerine ulaşılması büyük üzüntüye yol açtı. Çorumlu olan ve cansız bedenleri enkazdan çıkarılan aileden geriye, geçen Şubat ayında kardeşlerden Vera'nın doğum gününde çekilen görüntüler kaldı. Fotoğrafta kardeşlerin kesilen pasta sonrasındaki mutluluklarını görenler büyük hüzün yaşadı. Babaanne ve 4 torunu, Çorum'daki cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.





