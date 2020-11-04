İdil’de Kovid-19 çıktı

İZMİR Bayraklı'daki Emrah Apartmanı'nın enkazından iki gün önce çıkarılan İdil Şirin'in korona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi, genç kız Kovid-19 tedavisine alındı. Geçtiğimiz cuma meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden 58 saat sonra canlı olarak kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in sağlık kontrollerinde korona virüsüne yakalandığı tespit edildi. Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, İdil Şirin'in Kovid pozitif olduğunu ve tedavisine başlandığını belirterek, "Başka bir sağlık sorunu yok" dedi.