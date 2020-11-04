Haberler İzmir İzmir'deki depremde yaralanan 27 kişinin tedavisi Ege Üniversitesi Hastanesinde sürüyor

İzmir'deki depremde yaralanan 27 kişinin tedavisi Ege Üniversitesi Hastanesinde sürüyor

İzmir'de, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yaralananlardan 6'sı yoğun bakımda olmak üzere 27 kişinin tedavisi Ege Üniversitesi Hastanesinde devam ediyor.

AA 04.11.2020, 13:05 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020,13:06