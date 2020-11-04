Ziyarete gittiği avukatın ofisinde öldü

İzmir Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında, 61 yaşındaki Ramazan Bal'ın da cansız bedeni bulundu. Hava almak için evinden ayrılan ve ailesinin 3 gündür haber alamadığı Bal'ın, 6.6'lık depremde hayatını kaybeden avukat arkadaşı Ekrem Özgür Duman'ın ofisine ziyaret için gittiği ve bu sırada enkaz altında kaldığı ortaya çıktı.

SİNYALİ TAKİP ETTİLER

Bornova'da oturan ve emekli olduktan sonra emlak işleriyle uğraşan Ramazan Bal, deprem öncesinde eşine 'Ben biraz hava alıp, bankadan da para çekeceğim' diyerek evden ayrıldı. 6.6'lık depremden sonra kendisinden haber alınamayan Bal'ın cep telefonunun son olarak depremde yıkılan Manavkuyu mahallesindeki 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'ndan sinyal verdiği kaydedildi. Bal'ın Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde memur olan oğlu Yiğit Emre Bal, kayıp babasına ulaşabilmek için günlerce yıkılan binanın enkazı başında bekledi.

3. GÜNDE ULAŞTILAR

Oğul Bal, "Babamın cep telefonu son olarak buradan sinyal vermiş. Sanıyorum yandaki bankadan para çektikten sonra avukat arkadaşı Ekrem Özgür Duman'ın yanına uğradı" demişti. Baba oğul aynı ofiste avukatlık yapan Murat Duman ile oğlu Ekrem Özgür Duman'ın cansız bedeninin çıkartıldığı Rıza Bey Apartmanı'nın altından, çalışmaların üçüncü gününde Ramazan Bal'ın da cesedine ulaşıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Çevresinde sevilen ve torunlarına düşkün olan 3 çocuk babası Ramazan Bal, dün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bornova Naldöken Mezarlığı'nda toprağa verildi.

METİN BURMALI (ÖZEL)