Seferihisar açıklarında meydana gelen, 114 kişinin hayatını kaybettiği depreme, Alsancak semtinde avukatlık yapan Atılay Özün çalışırken yakalandı. Güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde, Özün'ün soğukkanlığı dikkat çekti. Görüntülerde deprem sebebiyle nedeniyle eşyalar devrilmesine rağmen Özün'ün telefon konuşmasına devam ettiği deprem sona erdikten sonra devrilen su sebilini kaldırdığı görülüyor.
DHA
Avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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