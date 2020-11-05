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Haberler İzmir Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm canlı izle!

Bir 71. bölüm !

Perşembe akşamlarına damga vuran Bir dizisinde bu hafta Hünkar Yaman'ın cenaze töreni damga vuruyor. Diziseveler ' ' yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte canlı izleme adresi.

Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm canlı izle!

05.11.2020, 20:38

Hünkar'ın Behice'yle hesaplaşması bıçak darbeleriyle sona ermiştir! Behice Hünkar'ı çalıların arasına sürükler ve şehre döner! Çiftlikte hayat normaldir. Saniye, Gülten ve Züleyha bahçede çocukları oynatırken Adnan yine küçük konağa kaçar. Yılmaz ve Züleyha bu şekilde bir kez daha karşılaşıp konuşur. Henüz şehri de onların hayatını da alt üst edecek olaydan habersizdirler.

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