‘Hilton Oteli de depremzedelere açık’

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir süre önce kapatılan İzmir Hilton Oteli'ndeki 380 odanın da depremzedelere açılacağını duyurdu. Düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Soyer, "Hilton'da Büyükşehir'in yüzde 27 hissesi var ve büyük ortakla da görüştük. 380 odanın tamamını depremzedelere açıyoruz. Uzundere'de 4 bloğumuz var. Her birinde 56 daire var. Bunları hemen yarın açabilecek durumdayız. Toplamda 224 konutu da bu 380'in üzerine ilave edeceğiz" dedi. TBMM'de yer alan milletvekillerine de çağrıda bulunan Soyer, "Her bir milletvekili bir aileye sahip çıksın. Vatandaşlarımızı mağdur bırakmasınlar. Bu konuyu meclisimize getireceğiz ve buna inanıyoruz ki oybirliği ile karar alınacaktır" diye konuştu.

