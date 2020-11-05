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Haberler İzmir İzmir'de Bakan Kurum başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı

'de Bakan Kurum başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı

Son dakika... 'de, Çevre ve başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

İzmir'de Bakan Kurum başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı

AA

05.11.2020, 11:26

İzmir'de, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

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