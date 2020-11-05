Korona masası

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, önceki gün korona virüse yakalandığını açıkladı. Test sonucunun pozitif çıktığını söyleyen Özkan'ın bu açıklamasının ardından, son günlerde kendisiyle temas kuran isimler merak konusu oldu. Cuma günü yaşanan depremin ardından İzmir'e gelen Tuncay Özkan'ın, Pazar akşamı Bayraklı'daki apartman enkazlarında kurtarma çalışmalarının devam ettiği sırada, Kordon'da bir grup CHP'liyle buluşarak yemek yediği ortaya çıktı.

MASADAKİLER TEST YAPTIRDI MI?

Yemeğe katılanlar arasında CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile Özkan'a yakın bazı isimlerin olduğu görüldü. 8 kişinin yer aldığı yemeğe daha sonradan CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un da katıldığı öne sürüldü. Yemeğin sürdüğü saatlerde buluşmanın bir internet sitesinde haber olması üzerine Özkan, Torun ve Budak'ın yanındakilerle birlikte restoranın batar katına geçtikleri kaydedildi. Bu yemekten 2 gün sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Özkan, "Son günlerde temaslı olduğum kimselerin önlem almasını, test yaptırmasını önemle rica ederim. Sağlıcakla kalın" ifadelerini kullandı. Özkan yapılan testin ardından izolasyona alınırken, kendilerine korona virüs bulaşmış olma ihtimaline karşın Torun, Budak ve o gece masada olanların test yaptırıp yaptırmadıkları ise merak konusu oldu.

Tuncay Özkan

Çetin Osman Budak

YENİ BAŞKAN KİM OLACAK?

Kordan'daki buluşmada ana gündemin, Antalya'da uzun süre yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi gören ve sağlık durumunun başkanlığa dönmeye elvermeyebileceği konuşulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in yerine kimin getirileceği olduğu öne sürüldü. Budak'ın şu anki Başkanvekili CHP'li Mehmet Hacıarifoğlu'nu desteklediği kaydedildi. Ayrıca Hacıarifoğlu'nun da depremin ardından İzmir'de olduğu ancak o gece yemekte olmadığı ifade edildi. Arifoğlu dışında Böcek'in yerine geçecek isim olarak Mesut Kocagöz ile Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın isminin konuşulduğu iddia edildi.

Seyit Torun

Erhan GÜLENÇ