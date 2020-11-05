Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir depreminde yaralanan vatandaşlarımızın tedavi süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"114 vatandaşımız enkaz altında hayatını kaybetti. Bu arada hastanelerimizde tedavi altında olan 36 vatandaşımız var. 999 vatandaşımız taburcu edildi. Yoğun bakımda 7 hastanın tedavisi devam ediyor. 5 hastanın durumu ciddiyetini koruyor. Ziyaret ettiğim ve tedavisi devam eden hastalarımız var. Hepimizin merak ettiği Ayda bebeğimizi ziyaret ettim. Kendileri yoğun bakımda rahatça konuşabilir olduk. Genel durumu iyi.

"Elif bebeğimiz ise serviste kardeşleriyle birlikte tedavisi devam ediyor. Genel durumu iyi. Ablaları Ezel ve Elzem ile sohbet ettik. Onların durumu da iyi sağlıkları yerinde. İdil kızımız covid pozitif olan kızımızı da ziyaret ettim. Onun da genel durumu iyi. Günay evladımız yoğun bakımdaydı. Kendisinin de durumu iyi. 2-3 gün yoğun bakımda kalacak."

"Bu dönemde özellikle AFAD, UMKE ve Kızılay'ımız yoğun bir çalışma yaptı. Hepsine şükranlarımı iletiyorum. UMKE çadır faaliyetlerine devam ediyor. Bütün kurtarıcı arkadaşlara hepsine buradan teşekkür ediyorum. Bundan sonra çadır kentleri ziyaret edeceğiz. Pandemi başta olmak üzere genel bir değerlendirmemiz olacak."