Hayat devam ediyor

Bayraklı ve Bornova sakinleri, depremin ardından bir yandan hayatta kaldıkları için teselli bulmaya çalışırken, bir yandan da evlerindeki eşyalarını alamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Devlet, belediye, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumların yaptıkları yardımlarla moral bulmaya ve yaşamlarını sürdürmeye çalışan depremzedeler, soğuk kış günlerinin kendileri ve özellikle de çocukları için zorlu geçtiğini dile getirdi.

'SICACIK EVİMİZİ İSTERDİK'

Deprem olduğu günden beri dışarıda yaşadıklarını söyleyen Nazan İkizoğlu, "İkinci bir deprem gelecek diye söylenti var. O nedenle çadırda kalmayı tercih ediyoruz. Biz deprem olduğundan beridir dışarıdayız. İlk gün arabada yatıyorduk. Sonrasında çadıra geldik. Burası da zor. Şimdi sıcacık evimizde oturup, dinlenmek isterdik" ifadelerini kullandı. Zeliha Adışen de, "Bizim binada çatlak çok fazla. Eve giremiyoruz. İlk günden beri dışarıdayım. Eşim emekli, ben ev hanımıyım" diye konuştu.

'EŞYALARIMIZI ALAMIYORUZ'

Akşamları hava soğuyunca daha da zorlandıklarını ifade eden Uğur Polat ile Ramazan Polat kardeşler, "Artık akşam baya soğuk olduğu için biraz zorlanıyoruz. Çadıra girsek bile üşüyoruz. Her şey için teşekkür ediyoruz. Yardımlaşma üst seviyede. Hiçbir eksiğimiz kalmadı" dedi. Temel Demir ise, "Ben güvenlikçiyim. İlk günden beridir dışarıdayız. Oturduğumuz eve yapılan incelemeler sonucunda orta hasar verdiler. Şu anda eşyaları da alamıyoruz. Bizi çadırlarda en çok zorlayan soğuk. Ama diğer ihtiyaçlarımız bolca karşılanıyor. İnsanlar burada bizlere sürekli yemek taşıyor. Diğer ihtiyaçlarımızı karşılamaya çabalıyor" dedi.





'FIRSATÇILAR KİRALARI VE NAKLİYE ÜCRETLERİNİ ARTIRDI'

YASİN Koçak, "21 yıldır burada oturuyoruz. Bizim evimiz orta hasarlı. Evlere şu anda giremiyoruz. Daha oturma izni verilmedi. Biz çadırda iki aile kalıyoruz. Deprem anında çalışıyordum. Eşim ve çocuklarım evdeydi. İkinci incelemeyi bekliyoruz. Durumumuz pek iyi olmadığı için yardım bekliyoruz. Çünkü bir anda kiraları da artırdılar. Nakliye ücretlerini artırdılar. Bundan 1 ay önce Atatürk Mahallesi'nde 1300 lira olan eve 1800 lira para istiyorlar. Nakliye bin liraya taşıma yaparken şimdi bin 500 lira para istiyor. Allah razı olsun bunları bedava yapan insanlar da var ama böyle fırsatçılar da var" dedi.



'HİÇBİR ŞEY ALAMADAN DIŞARIDA KALDIK'

5 yıldır Bayraklı'da oturduklarını söyleyen Seda Kalkan, "Biz deprem anında eşim ve çocuklarımla birlikte evdeydik. Kaçmaya çalıştık ama kaçamadık. Ben de çocuklarımın üstüne kapandım zarar gelmemesi için. Çocuğumdan biri astım hastası. O anda büyük problem yaşadık. Dışarı çıkınca bir sinir krizi yaşadık. Şimdi de çadırlarda hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Binamıza giremediğimiz için çıktığımızla kaldık. Özel eşyalarımız da içeride kaldı. Bunların tümünün dışında anılarımız var" dedi.



ÇADIRLARDA DERS ÇALIŞIYOLAR

Okul çağındaki çocuklar ve gençler,çadırların içinde bir yandan da ders çalışıyor.

MERT ALPDÜNDAR / ERCAN AKGÜN