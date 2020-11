Yardım kolilerinden ağlatan notlar

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yurdun dört bir yanından binaların yıkıldığı Bornova ve Bayraklı'daki deprem bölgesine destek yağdı. Türkiye İzmir için tek yürek olurken, gönderilen yardım kolilerinden çıkan notlar adeta okuyanları ağlattı. Devletin tüm kurumları depremzedelere yardım için seferber olurken, yurdun diğer illerindeki vatandaşlar da elinde avucunda ne varsa belki ihtiyaç olur düşüncesi ile hazırladıkları erzakları İzmir'e gönderdi. Yaşlısı, genci depremzedelerin acısını paylaşarak, kolilerin içerisine koyduğu küçük notlarla da İzmir'in yanında olduklarını gösterdi. Kimileri yardım kolilerine koyduğu notlarla 'İzmir yanınızdayız' mesajı verirken, kimileri de çizdikleri sevgi dolu resimleri moral olsun diye depremzedelere gönderdi.



'BU ZOR GÜNLERİ ATLATACAĞIZ'

Umarız paketlerdeki battaniye, mont vs. eşyalar işlerine yarar. Elimizden geldiğince özenle paketledik. Çok olmadı 24 Ocak 6.8 Elazığ depremini yaşayan biri olarak neler yaşadığınızı tüm kalbimle hissedebiliyorum. Bu zor günleri hep beraber atlatacağımıza inanıyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Dualarımız sizinle... Abdulkadir-İSTANBUL ■ Keşke yanınızda olabilsek, yaralarınıza dokunup onları sarabilsek. Kilometrelerce uzaktan acınızı yürekten hissediyoruz. Ve inanıyoruz ki güzel İzmir'imizin her yerinde yeniden çiçekler açacak. Ayşe-ANKARA ■ Umarım az bir şey olsa da bir katkı da bulunabilmiş oluruz. Sizleri seviyoruz. Her şekilde yanınızdayız. Allah yardımcınız olsun. İzmir yanındayız. Şarköy-TEKİRDAĞ

METİN BURMALI