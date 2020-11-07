  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Seferihisar'dan korkunç görüntüler! Çığlıklar yükseldi

'dan korkunç görüntüler! Çığlıklar yükseldi

'in ilçesinde depremin ardından merkez üssüne en yakın sahil olan 'nde oluşan kısmi sonrası yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Seferihisar'dan korkunç görüntüler! Çığlıklar yükseldi

07.11.2020, 13:26

Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, ilçenin önemli turistik bölgesi Sığacık Mahallesi'nde meydana gelen kısmi tsunami, balıkçı barınağı ve marinaya bağlı irili ufaklı 22 teknenin batmasına, sahil şeridindeki ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu.

Olaya ilişkin ortaya çıkan cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerinde de vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar dikkati çekti.



Görüntülerde, denizin yükseldiği ve suyun ilçe sokaklarına taştığı anlarda evlerin çatı katlarına sığınan vatandaşların birbirlerini sakinleştirmeye çalıştıkları, dua ettikleri görülüyor.

Sahil şeridindeki bir restoranın güvenlik kamerası ise suların yükselmesi ve restoran bahçesindeki sandalye ile koltukların sürüklenmesi, çevredeki araçların bölgeden hızla uzaklaşması anlarını kaydetti.

Kısmi tsunami sırasında marinaya bağlı yatların denize sürüklenmesi ve bir yatta bulunan kadın ile oğlunun yaşadıkları korku dolu anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Suların çekildiği anlara ilişkin görüntülerde ise teknelerin karaya oturduğu, bu sırada bir kişinin "Deniz tekrar gelecek, herkesi yukarı çıkar." dediği, başka birisinin de "Anne merdivenlerden yukarı çıkın." dediği duyuluyor.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Seferihisar'dan korkunç görüntüler! Çığlıklar yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA