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Haberler İzmir Vali Köşger'den, deprem mağdurlarına kira ve taşınma için komisyonlara başvuru çağrısı

'den, deprem mağdurlarına kira ve taşınma için komisyonlara başvuru çağrısı

- , komisyonlarınca tespit edilen orta ve ağır hasarlı ev sahiplerinin kira ve taşınma başvurularını kaymakamlıklardaki ve mahallelerdeki irtibat ofislerine yapabileceğini bildirdi.

Vali Köşger'den, deprem mağdurlarına kira ve taşınma için komisyonlara başvuru çağrısı

AA

07.11.2020, 08:43

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, hasar tespit komisyonlarınca tespit edilen orta ve ağır hasarlı ev sahiplerinin kira ve taşınma başvurularını kaymakamlıklardaki ve mahallelerdeki irtibat ofislerine yapabileceğini bildirdi.

Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bayraklı başta olmak üzere tüm ilçelere hasar tespit komisyonlarınca tespit edilen orta ve ağır hasarlı ev sahipleri/kiracılar taşınma ve kira başvurularını Bayraklı'da mahalle irtibat ofislerine diğer ilçelerde kaymakamlık irtibat ofislerine yapabilirler."

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